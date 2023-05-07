«Зенит» в 10-й раз стал чемпионом России по футболу

07 мая 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

«Зенит» пятый раз подряд забирает чемпионство Фото: Петр Ковалев / ТАСС Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в 26-го тура. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование. После победы над «Спартаком» «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, и это уже десятый титул за всю историю существования клуба. При этом «Зенит» забирает чемпионство пятый раз подряд. Кроме того, десятое чемпионство дало клубу вторую звезду на логотипе. Ранее стало известно, что хоккейный клуб «ЦСКА» стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина». Он обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Десятое чемпионство страны дало «Зениту» вторую звезду на логотипе Фото: telegram-канал клуба «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в 26-го тура. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование. После победы над «Спартаком» «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, и это уже десятый титул за всю историю существования клуба. При этом «Зенит» забирает чемпионство пятый раз подряд. Кроме того, десятое чемпионство дало клубу вторую звезду на логотипе. Ранее стало известно, что хоккейный клуб «ЦСКА» стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина». Он обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.