«Зенит» в 10-й раз стал чемпионом России по футболу

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«Зенит» пятый раз подряд забирает чемпионство Фото:

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в 26-го тура. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование.

После победы над «Спартаком» «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, и это уже десятый титул за всю историю существования клуба. При этом «Зенит» забирает чемпионство пятый раз подряд. Кроме того, десятое чемпионство дало клубу вторую звезду на логотипе.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «ЦСКА» стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина». Он обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

Новый логотип "Зенита" с двумя звездами
Десятое чемпионство страны дало «Зениту» вторую звезду на логотипе
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в 26-го тура. Клуб стал чемпионом страны в десятый раз за свое существование. После победы над «Спартаком» «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, и это уже десятый титул за всю историю существования клуба. При этом «Зенит» забирает чемпионство пятый раз подряд. Кроме того, десятое чемпионство дало клубу вторую звезду на логотипе. Ранее стало известно, что хоккейный клуб «ЦСКА» стал трехкратным обладателем «Кубка Гагарина». Он обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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