Депутат Ильтяков: семьи участников СВО получили единоразовые выплаты

15 августа 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Все семьи бойцов СВО из Курганской области получили помощь от государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семьи участников спецоперации получают единоразовые выплаты, а также необходимую помощь от государства. Рабочая группа по СВО отработала уже 28 тысяч обращений с просьбами поддержать российских солдат. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал URA.RU о том, что Родина делает для своих защитников в Курганской области. «Каждая семья военнослужащего Курганской области находится на контроле партии, правительства региона. Все семьи без исключения получили региональные единоразовые выплаты», — рассказал URA.RU Александр Ильтяков. Политик сообщил, что для семей бойцов решили вопрос предоставления кредитных каникул. Кроме того, прорабатывается вопрос приостановки судебных производств по непогашенным долгам. Семьям неоднократно предоставляли продуктовые наборы, бесплатные билеты в учреждения культуры. Ильятков подчеркнул, что бытовые вопросы решаются постоянно. Они касаются газификации, ремонта кровли, квартир, а также медицинских вопросов. Дети бойцов СВО теперь отдыхают в оздоровительных лагерях, также «Единая Россия» помогает им готовиться к учебному году. С семьями работают в индивидуальном порядке, исходя из конкретных запросов. Партия поддерживает и самих участников СВО, направляет гуманитарные грузы со снаряжением, экипировкой, продуктами питания и автомобилями. «Партийная помощь семьям мобилизованных и самим бойцам была усилена, ведь региональное отделение государственного фонда „Защитники Отечества“ возглавила активист, руководитель фракции „Единая Россия“ в Курганской городской думе Наталья Семина», — заключил Ильятков. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента, а также всех парламентских партий, Минобороны. Ранее Турчак рассказал о десятках тысяч отработанных обращений с просьбами поддержать участников спецоперации. Он отметил, что были решены многие частные проблемы — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением и выплатами. Турчак подчеркнул, что на основе обращений в рабочую группу подготовлены инициативы, некоторые из которых уже стали федеральными законами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семьи участников спецоперации получают единоразовые выплаты, а также необходимую помощь от государства. Рабочая группа по СВО отработала уже 28 тысяч обращений с просьбами поддержать российских солдат. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал URA.RU о том, что Родина делает для своих защитников в Курганской области. «Каждая семья военнослужащего Курганской области находится на контроле партии, правительства региона. Все семьи без исключения получили региональные единоразовые выплаты», — рассказал URA.RU Александр Ильтяков. Политик сообщил, что для семей бойцов решили вопрос предоставления кредитных каникул. Кроме того, прорабатывается вопрос приостановки судебных производств по непогашенным долгам. Семьям неоднократно предоставляли продуктовые наборы, бесплатные билеты в учреждения культуры. Ильятков подчеркнул, что бытовые вопросы решаются постоянно. Они касаются газификации, ремонта кровли, квартир, а также медицинских вопросов. Дети бойцов СВО теперь отдыхают в оздоровительных лагерях, также «Единая Россия» помогает им готовиться к учебному году. С семьями работают в индивидуальном порядке, исходя из конкретных запросов. Партия поддерживает и самих участников СВО, направляет гуманитарные грузы со снаряжением, экипировкой, продуктами питания и автомобилями. «Партийная помощь семьям мобилизованных и самим бойцам была усилена, ведь региональное отделение государственного фонда „Защитники Отечества“ возглавила активист, руководитель фракции „Единая Россия“ в Курганской городской думе Наталья Семина», — заключил Ильятков. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента, а также всех парламентских партий, Минобороны. Ранее Турчак рассказал о десятках тысяч отработанных обращений с просьбами поддержать участников спецоперации. Он отметил, что были решены многие частные проблемы — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением и выплатами. Турчак подчеркнул, что на основе обращений в рабочую группу подготовлены инициативы, некоторые из которых уже стали федеральными законами.