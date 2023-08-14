Турчак анонсировал новую помощь участникам СВО

14 августа 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Группой было решено множество частных проблем участников СВО и их семей, рассказал Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рабочая группа по СВО за полгода решила 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей, а также подготовила новые законопроекты, которые будут обсуждаться в осеннюю сессию. Среди них: учет боевого опыта при переводе на контракт, страхование добровольцев, помощь работодателям, трудоустраивающих участников СВО. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Шестой доклад об итогах работы группы по СВО был направлен президенту РФ Владимиру Путину. «Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Продолжается работа над рядом ключевых инициатив», — рассказал Турчак, его сообщение опубликовали на официальном сайте «Единой России». Он отметил, что группой было решено множество частных проблем, таких как возвращение домой ошибочно мобилизованных, а также обеспечения участников снаряжением и выплатами. По словам Турчака, группа продолжает работать над инициативами. Так, рассматривается вопрос об учете боевого опыта и квалификации, полученными добровольцами СВО при переходе на контракт. К тому же, планируется установить перевод военнослужащих на лечение из военных больниц в гражданские и обратно, что увеличит пропускную способность военно-врачебных комиссий. Турчак отметил, что большинство законопроектов рассмотрят в осеннюю сессию. Будут обработаны законопроекты об освобождении погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство бойцов, вернувшихся с СВО. Ранее Турчак заявлял, что рабочая группа создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что в итоговый перечень вошли 20 мер, а военные смогут получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по СВО за полгода решила 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей, а также подготовила новые законопроекты, которые будут обсуждаться в осеннюю сессию. Среди них: учет боевого опыта при переводе на контракт, страхование добровольцев, помощь работодателям, трудоустраивающих участников СВО. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Шестой доклад об итогах работы группы по СВО был направлен президенту РФ Владимиру Путину. «Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Продолжается работа над рядом ключевых инициатив», — рассказал Турчак, его сообщение опубликовали на официальном сайте «Единой России». Он отметил, что группой было решено множество частных проблем, таких как возвращение домой ошибочно мобилизованных, а также обеспечения участников снаряжением и выплатами. По словам Турчака, группа продолжает работать над инициативами. Так, рассматривается вопрос об учете боевого опыта и квалификации, полученными добровольцами СВО при переходе на контракт. К тому же, планируется установить перевод военнослужащих на лечение из военных больниц в гражданские и обратно, что увеличит пропускную способность военно-врачебных комиссий. Турчак отметил, что большинство законопроектов рассмотрят в осеннюю сессию. Будут обработаны законопроекты об освобождении погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство бойцов, вернувшихся с СВО. Ранее Турчак заявлял, что рабочая группа создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что в итоговый перечень вошли 20 мер, а военные смогут получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.