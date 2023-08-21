Юрист Буянова: искусственный интеллект ускорит начисление пенсии

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Расчет искусственного интеллекта будет не окончательным, отметила Марина Буянова Фото:
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Опровержение фейковой информации

Переживания граждан о расчетах и начислении пенсии с помощью искусственного интеллекта (ИИ) опровергли специалисты. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что это не приведет к ошибкам в начислениях. Доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова заявила, что ИИ ускорит начисление пенсии.

Государственная дума приняла закон 293-ФЗ, в котором говорится, что на базе «Единой цифровой платформы» будет создан искусственный интеллект, который станет отвечать за расчет и начисление пенсии. Среди населения возникло опасение, что это может привести к грубым нарушениям и утере персональных данных.

«Это не значит, что, если искусственный интеллект посчитал, то это конечный результат. Можно также оспорить и произвести перерасчет. В данный момент все расчеты производит программа, а человек вносит в программу все данные, а с помощью ИИ это будет происходить еще быстрее и точнее», — заявила URA.RU Марина Буянова.

В Пенсионном фонде РФ также уточнили, что данная процедура позволит избежать большого количества бумажных заявлений. Новый алгоритм расчета на основе искусственного интеллекта поможет вывести работу с начислениями на качественно новый уровень.

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Переживания граждан о расчетах и начислении пенсии с помощью искусственного интеллекта (ИИ) опровергли специалисты. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что это не приведет к ошибкам в начислениях. Доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова заявила, что ИИ ускорит начисление пенсии. Государственная дума приняла закон 293-ФЗ, в котором говорится, что на базе «Единой цифровой платформы» будет создан искусственный интеллект, который станет отвечать за расчет и начисление пенсии. Среди населения возникло опасение, что это может привести к грубым нарушениям и утере персональных данных. «Это не значит, что, если искусственный интеллект посчитал, то это конечный результат. Можно также оспорить и произвести перерасчет. В данный момент все расчеты производит программа, а человек вносит в программу все данные, а с помощью ИИ это будет происходить еще быстрее и точнее», — заявила URA.RU Марина Буянова. В Пенсионном фонде РФ также уточнили, что данная процедура позволит избежать большого количества бумажных заявлений. Новый алгоритм расчета на основе искусственного интеллекта поможет вывести работу с начислениями на качественно новый уровень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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