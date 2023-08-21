РБК: шоу «Давай поженимся» на Первом канале будет вести искусственный интеллект

21 августа 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

На Первом канале раскрыли детали съемок новых выпусков шоу «Давай поженимся» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым ведущим шоу «Давай поженимся» на Первом канале станет искусственный интеллект. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Теперь ведущие будут общаться с героями программы в новой студии. У ведущих появится необычный помощник — искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов», — приводит сообщение Первого канала РБК. Первый канал решил вернуть «Давай поженимся» в сетку вещания, передает «Дни.ру» . Телепрограмма выйдет в эфир 28 августа. Выпуски перестали сниматься в феврале 2022 года, с началом спецоперации. Шоу, которое стартовало в 2008 году, является свадебным ток-шоу и имело постоянных ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову.

Новым ведущим шоу «Давай поженимся» на Первом канале станет искусственный интеллект. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Теперь ведущие будут общаться с героями программы в новой студии. У ведущих появится необычный помощник — искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов», — приводит сообщение Первого канала РБК. Первый канал решил вернуть «Давай поженимся» в сетку вещания, передает «Дни.ру». Телепрограмма выйдет в эфир 28 августа. Выпуски перестали сниматься в феврале 2022 года, с началом спецоперации. Шоу, которое стартовало в 2008 году, является свадебным ток-шоу и имело постоянных ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову.