На Украине будут наказывать тех, кто солидарен со спортсменами РФ

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, фанаты, команда россии, болельщики, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, российские флаги
Тарас Мельничук отметил, что на Украине накажут спортфедерации в случае проявления солидарности с россиянами Фото:

Украинские спортивные федерации будут лишать статуса национальных, если они проявят солидарность с россиянами. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», — сообщил Мельничук. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Согласно сообщению, спортивная федерация может потерять статус национальной, если спортсмены или другие члены спортфедерации совершат действия, проявляющие солидарность с представителями РФ. Отмечается, что действия украинцев подорвут авторитет Украины в мире.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что киевский режим при поддержке еще 35 стран собирается бойкотировать летние Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Федерация киберспорта Украины (UESF) обвинила в коррупции Международную федерацию киберспорта (IESF), так как она отменила санкции в отношении команд России, передает Sport.24.

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Украинские спортивные федерации будут лишать статуса национальных, если они проявят солидарность с россиянами. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», — сообщил Мельничук. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Согласно сообщению, спортивная федерация может потерять статус национальной, если спортсмены или другие члены спортфедерации совершат действия, проявляющие солидарность с представителями РФ. Отмечается, что действия украинцев подорвут авторитет Украины в мире. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что киевский режим при поддержке еще 35 стран собирается бойкотировать летние Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Федерация киберспорта Украины (UESF) обвинила в коррупции Международную федерацию киберспорта (IESF), так как она отменила санкции в отношении команд России, передает Sport.24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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