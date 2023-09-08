На Украине будут наказывать тех, кто солидарен со спортсменами РФ

08 сентября 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Тарас Мельничук отметил, что на Украине накажут спортфедерации в случае проявления солидарности с россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинские спортивные федерации будут лишать статуса национальных, если они проявят солидарность с россиянами. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», — сообщил Мельничук. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Согласно сообщению, спортивная федерация может потерять статус национальной, если спортсмены или другие члены спортфедерации совершат действия, проявляющие солидарность с представителями РФ. Отмечается, что действия украинцев подорвут авторитет Украины в мире. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что киевский режим при поддержке еще 35 стран собирается бойкотировать летние Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Федерация киберспорта Украины (UESF) обвинила в коррупции Международную федерацию киберспорта (IESF), так как она отменила санкции в отношении команд России, передает Sport.24.

Украинские спортивные федерации будут лишать статуса национальных, если они проявят солидарность с россиянами. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», — сообщил Мельничук. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Согласно сообщению, спортивная федерация может потерять статус национальной, если спортсмены или другие члены спортфедерации совершат действия, проявляющие солидарность с представителями РФ. Отмечается, что действия украинцев подорвут авторитет Украины в мире. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что киевский режим при поддержке еще 35 стран собирается бойкотировать летние Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Федерация киберспорта Украины (UESF) обвинила в коррупции Международную федерацию киберспорта (IESF), так как она отменила санкции в отношении команд России, передает Sport.24.