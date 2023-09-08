На Украине будут наказывать тех, кто солидарен со спортсменами РФ

Украинские спортивные федерации будут лишать статуса национальных, если они проявят солидарность с россиянами. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», — сообщил Мельничук. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.
Согласно сообщению, спортивная федерация может потерять статус национальной, если спортсмены или другие члены спортфедерации совершат действия, проявляющие солидарность с представителями РФ. Отмечается, что действия украинцев подорвут авторитет Украины в мире.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что киевский режим при поддержке еще 35 стран собирается бойкотировать летние Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Федерация киберспорта Украины (UESF) обвинила в коррупции Международную федерацию киберспорта (IESF), так как она отменила санкции в отношении команд России, передает
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