На Украине потребовали исключить Россию из международных спортивных федераций

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Чемпионат России по биатлону. Тюмень, биатлон
Международный союз биатлонистов ранее отстранил спортсменов из РФ Фото:

Глава украинской федерации биатлона Иван Крулько призвал международные спортивные организации отстранить российских спортсменов от деятельности в них. С таким заявлением он выступил после того, как такое решение принял Международный союз биатлонистов.

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Иван Кулько. Его слова опубликованы на сайте федерации биатлона Украины.

Ранее международный союз биатлонистов не нашел причин к допуску россиян на соревнования. При этом исполком Международного олимпийского комитета выступал с призывом допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.

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Глава украинской федерации биатлона Иван Крулько призвал международные спортивные организации отстранить российских спортсменов от деятельности в них. С таким заявлением он выступил после того, как такое решение принял Международный союз биатлонистов. «Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Иван Кулько. Его слова опубликованы на сайте федерации биатлона Украины. Ранее международный союз биатлонистов не нашел причин к допуску россиян на соревнования. При этом исполком Международного олимпийского комитета выступал с призывом допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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