На Украине потребовали исключить Россию из международных спортивных федераций

Глава украинской федерации биатлона Иван Крулько призвал международные спортивные организации отстранить российских спортсменов от деятельности в них. С таким заявлением он выступил после того, как такое решение принял Международный союз биатлонистов.
«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Иван Кулько. Его слова опубликованы на сайте федерации биатлона Украины.
Ранее международный союз биатлонистов не нашел причин к допуску россиян на соревнования. При этом исполком Международного олимпийского комитета выступал с призывом допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.
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