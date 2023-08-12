На Украине потребовали исключить Россию из международных спортивных федераций 12 августа 2023 в 21:33 Размер текста - 17 + Международный союз биатлонистов ранее отстранил спортсменов из РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава украинской федерации биатлона Иван Крулько призвал международные спортивные организации отстранить российских спортсменов от деятельности в них. С таким заявлением он выступил после того, как такое решение принял Международный союз биатлонистов. «Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Иван Кулько. Его слова опубликованы на сайте федерации биатлона Украины. Ранее международный союз биатлонистов не нашел причин к допуску россиян на соревнования. При этом исполком Международного олимпийского комитета выступал с призывом допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. Глава украинской федерации биатлона Иван Крулько призвал международные спортивные организации отстранить российских спортсменов от деятельности в них. С таким заявлением он выступил после того, как такое решение принял Международный союз биатлонистов. «Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Иван Кулько. Его слова опубликованы на сайте федерации биатлона Украины. Ранее международный союз биатлонистов не нашел причин к допуску россиян на соревнования. При этом исполком Международного олимпийского комитета выступал с призывом допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям