Египет сыграет большую роль для мира после вступления в БРИКС

Египет намерен сыграть активную роль в объединении БРИКС для отстаивания интересов стран Юга. Об этом заявил министр иностранных дел государства Самех Шукри.
«Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики», — сказал Самех Шукри во время 78-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС.
Он также заявил о необходимости прекратить монополию крупных держав, так как они не учитывают интересы развивающихся государств. Кроме того, он отметил, что Египет вместе с африканскими и арабскими странами создали группу для урегулирования украинского конфликта.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам заседания страны приняли решение о расширении союза государств. Недавно замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о начале консультаций с новыми членами объединения. По его словам, недавно вступившие в БРИКС станут полноправными участниками уже с 1 января 2024 года, передает телеканал 360.
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