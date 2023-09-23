23 сентября 2023

Египет сыграет большую роль для мира после вступления в БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, сфинкс, египет, Каир
Египет намерен отстаивать интересы развивающихся стран будучи в составе БРИК Фото:

Египет намерен сыграть активную роль в объединении БРИКС для отстаивания интересов стран Юга. Об этом заявил министр иностранных дел государства Самех Шукри.

«Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики», — сказал Самех Шукри во время 78-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС.

Он также заявил о необходимости прекратить монополию крупных держав, так как они не учитывают интересы развивающихся государств. Кроме того, он отметил, что Египет вместе с африканскими и арабскими странами создали группу для урегулирования украинского конфликта.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам заседания страны приняли решение о расширении союза государств. Недавно замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о начале консультаций с новыми членами объединения. По его словам, недавно вступившие в БРИКС станут полноправными участниками уже с 1 января 2024 года, передает телеканал 360.

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Египет намерен сыграть активную роль в объединении БРИКС для отстаивания интересов стран Юга. Об этом заявил министр иностранных дел государства Самех Шукри. «Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики», — сказал Самех Шукри во время 78-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. Он также заявил о необходимости прекратить монополию крупных держав, так как они не учитывают интересы развивающихся государств. Кроме того, он отметил, что Египет вместе с африканскими и арабскими странами создали группу для урегулирования украинского конфликта. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам заседания страны приняли решение о расширении союза государств. Недавно замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о начале консультаций с новыми членами объединения. По его словам, недавно вступившие в БРИКС станут полноправными участниками уже с 1 января 2024 года, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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