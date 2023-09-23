Лавров: Запад пытается подчинить Восток с помощью новых мини-альянсов

24 сентября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает разжигать конфликты в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU США создают военно-политические мини-альянсы, чтобы подчинить Восток НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН. По словам главы дипведомства, Запад пытается подчинить себе Восточное полушарие, пытаясь якобы обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона. «Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, „тройки“ США — Япония — Республика Корея, „четверки“ Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре», — сказал Сергей Лавров, передает РИА Новости. Тем не менее Лавров заявил, что большинство в мире выступает за равноправное сотрудничество, потому выбирают многополярное мироустройство. Он подчеркнул, что США и их союзники продолжают разжигать конфликты и посоветовал политикам с Запада перечитать устав ООН. Ранее в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, в результате которого страны объединения приняли решение о расширении союза. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что государства БРИКС станут основой нового мирового порядка, передает телеканал 360. Кроме того, заседание организации показало, что Западу не удалось настроить развивающиеся страны против России, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США создают военно-политические мини-альянсы, чтобы подчинить Восток НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН. По словам главы дипведомства, Запад пытается подчинить себе Восточное полушарие, пытаясь якобы обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона. «Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, „тройки“ США — Япония — Республика Корея, „четверки“ Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре», — сказал Сергей Лавров, передает РИА Новости. Тем не менее Лавров заявил, что большинство в мире выступает за равноправное сотрудничество, потому выбирают многополярное мироустройство. Он подчеркнул, что США и их союзники продолжают разжигать конфликты и посоветовал политикам с Запада перечитать устав ООН. Ранее в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, в результате которого страны объединения приняли решение о расширении союза. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что государства БРИКС станут основой нового мирового порядка, передает телеканал 360. Кроме того, заседание организации показало, что Западу не удалось настроить развивающиеся страны против России, пишет RT.