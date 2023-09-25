Россиянам рассказали, как ЦБ начнет разоблачать мошенников с 1 октября

«Прайм»: с октября ЦБ начнет получать от банков полную информацию о мошенниках

26 сентября 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Новые правила позволят быстро выявлять телефонных мошенников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новые правила Банка России (БР), которые вступают в силу с 1 октября, позволят быстро выявлять телефонных мошенников и предупреждать их правонарушения. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на резидента Экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеба Белавина. «Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного, а теперь по новым правилам смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам», — сообщается в статье. Как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах. Под подозрения попадут действия по оформлению предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга по причине неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки должны будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Ранее журналисты URA.RU собрали главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении займа и обезопасить себя от частой уловки злоумышленников. В последнее время мошенники все чаще придумывают новые способы нажиться на своей жертве. В том числе берут займы от имени других людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые правила Банка России (БР), которые вступают в силу с 1 октября, позволят быстро выявлять телефонных мошенников и предупреждать их правонарушения. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на резидента Экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеба Белавина. «Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного, а теперь по новым правилам смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам», — сообщается в статье. Как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах. Под подозрения попадут действия по оформлению предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга по причине неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки должны будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Ранее журналисты URA.RU собрали главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении займа и обезопасить себя от частой уловки злоумышленников. В последнее время мошенники все чаще придумывают новые способы нажиться на своей жертве. В том числе берут займы от имени других людей.