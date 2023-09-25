25 сентября 2023

Россиянам рассказали, как ЦБ начнет разоблачать мошенников с 1 октября

«Прайм»: с октября ЦБ начнет получать от банков полную информацию о мошенниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Новые правила позволят быстро выявлять телефонных мошенников Фото:

Новые правила Банка России (БР), которые вступают в силу с 1 октября, позволят быстро выявлять телефонных мошенников и предупреждать их правонарушения. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на резидента Экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеба Белавина.

«Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного, а теперь по новым правилам смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам», — сообщается в статье.

Как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах. Под подозрения попадут действия по оформлению предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга по причине неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки должны будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

Ранее журналисты URA.RU собрали главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении займа и обезопасить себя от частой уловки злоумышленников. В последнее время мошенники все чаще придумывают новые способы нажиться на своей жертве. В том числе берут займы от имени других людей.

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Новые правила Банка России (БР), которые вступают в силу с 1 октября, позволят быстро выявлять телефонных мошенников и предупреждать их правонарушения. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на резидента Экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеба Белавина. «Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного, а теперь по новым правилам смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам», — сообщается в статье. Как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах. Под подозрения попадут действия по оформлению предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга по причине неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки должны будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Ранее журналисты URA.RU собрали главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении займа и обезопасить себя от частой уловки злоумышленников. В последнее время мошенники все чаще придумывают новые способы нажиться на своей жертве. В том числе берут займы от имени других людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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