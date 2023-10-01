01 октября 2023

Турция отомстила террористам за взрывы в Анкаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, град, ракеты, рсзо град
Турция нанесла удар по боевикам, причастным к теракту в Анкаре Фото:

Вооруженные силы Турции ударили объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Ираке. Удар произошел после того, как террористы признали вину в теракте в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов», — передает сообщение ведомства РИА Новости.

МВД Турции обнаружило на месте теракта в Анкаре около 10 килограмм взрывчатки. Также на месте происшествия силовики нашли несколько пистолетов, автоматы и одну РПГ.

Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. Рядом со зданием МВД находится парламент Турции, в котором днем должен был выступить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.

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Вооруженные силы Турции ударили объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Ираке. Удар произошел после того, как террористы признали вину в теракте в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов», — передает сообщение ведомства РИА Новости. МВД Турции обнаружило на месте теракта в Анкаре около 10 килограмм взрывчатки. Также на месте происшествия силовики нашли несколько пистолетов, автоматы и одну РПГ. Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. Рядом со зданием МВД находится парламент Турции, в котором днем должен был выступить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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