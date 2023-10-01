Турция отомстила террористам за взрывы в Анкаре

02 октября 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Турция нанесла удар по боевикам, причастным к теракту в Анкаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вооруженные силы Турции ударили объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Ираке. Удар произошел после того, как террористы признали вину в теракте в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов», — передает сообщение ведомства РИА Новости. МВД Турции обнаружило на месте теракта в Анкаре около 10 килограмм взрывчатки. Также на месте происшествия силовики нашли несколько пистолетов, автоматы и одну РПГ. Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. Рядом со зданием МВД находится парламент Турции, в котором днем должен был выступить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.

Вооруженные силы Турции ударили объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Ираке. Удар произошел после того, как террористы признали вину в теракте в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов», — передает сообщение ведомства РИА Новости. МВД Турции обнаружило на месте теракта в Анкаре около 10 килограмм взрывчатки. Также на месте происшествия силовики нашли несколько пистолетов, автоматы и одну РПГ. Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. Рядом со зданием МВД находится парламент Турции, в котором днем должен был выступить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.