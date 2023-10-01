Турция отомстила террористам за взрывы в Анкаре

Вооруженные силы Турции ударили объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Ираке. Удар произошел после того, как террористы признали вину в теракте в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции.
«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов», — передает сообщение ведомства РИА Новости.
МВД Турции обнаружило на месте теракта в Анкаре около 10 килограмм взрывчатки. Также на месте происшествия силовики нашли несколько пистолетов, автоматы и одну РПГ.
Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции. Рядом со зданием МВД находится парламент Турции, в котором днем должен был выступить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.
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