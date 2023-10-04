Депутат Госдумы раскрыл, будет ли мобилизация осенью

Депутат Госдумы Делягин: новой мобилизации в России осенью не планируется

04 октября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

По словам Делягина, мобилизации до президентских выборов, и после них не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Проведение новой мобилизации в России не планируется ни до президентских выборов, ни после них. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и экономист Михаил Делягин. «Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов, и скорее всего не будет и после. <…> Мои знакомые генералы утверждают, что не нужна мобилизация, потому что у нас достаточное количество добровольцев. Задача сейчас их обучить», — заявил Делягин в эфире информационного агентства «Аврора». Он также добавил, что на данный момент все основные силы уходят на регулярный осенний призыв. Поэтому мобилизация пока не считается нужной и возможной. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался о новой мобилизации. Он заявил, что у Генштаба ВС РФ нет планов по ее проведению. В Министерстве обороны России отметили, что для выполнения нынешних задач будет достаточно граждан, которые желают поступить на военную службу по контракту, передает «Национальная служба новостей».

Проведение новой мобилизации в России не планируется ни до президентских выборов, ни после них. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и экономист Михаил Делягин. «Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов, и скорее всего не будет и после. <…> Мои знакомые генералы утверждают, что не нужна мобилизация, потому что у нас достаточное количество добровольцев. Задача сейчас их обучить», — заявил Делягин в эфире информационного агентства «Аврора». Он также добавил, что на данный момент все основные силы уходят на регулярный осенний призыв. Поэтому мобилизация пока не считается нужной и возможной. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался о новой мобилизации. Он заявил, что у Генштаба ВС РФ нет планов по ее проведению. В Министерстве обороны России отметили, что для выполнения нынешних задач будет достаточно граждан, которые желают поступить на военную службу по контракту, передает «Национальная служба новостей».