Шойгу высказался о новой мобилизации

Сергей Шойгу не подтвердил планы проводить новую мобилизацию в России
новость из сюжетаМобилизация в России
У Генштаба ВС РФ нет планов по проведению в стране новой мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии хватает кадров для выполнения задач СВО.
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