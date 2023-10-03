Шойгу высказался о новой мобилизации

Шойгу: у Генштаба ВС РФ нет планов по дополнительной мобилизации

03 октября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу не подтвердил планы проводить новую мобилизацию в России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Мобилизация в России У Генштаба ВС РФ нет планов по проведению в стране новой мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии хватает кадров для выполнения задач СВО.

У Генштаба ВС РФ нет планов по проведению в стране новой мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии хватает кадров для выполнения задач СВО.