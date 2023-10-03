Шойгу высказался о новой мобилизации

Шойгу: у Генштаба ВС РФ нет планов по дополнительной мобилизации
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Сергей Шойгу не подтвердил планы проводить новую мобилизацию в России Фото:
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Мобилизация в России

У Генштаба ВС РФ нет планов по проведению в стране новой мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии хватает кадров для выполнения задач СВО.

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У Генштаба ВС РФ нет планов по проведению в стране новой мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии хватает кадров для выполнения задач СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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