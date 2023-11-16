Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития

Премьер-министр РФ Мишустин поставил новые задачи Минвостокразвития
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, мишустин михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития наладить регулярное снабжение Арктики Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития. Ведомство будет координировать и мониторить северный завоз — доставку жизненно важных грузов на труднодоступные территории. Это решение было принято на заседании правительства 16 ноября.

«Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен в этих населенных пунктах. Рассчитываем, что это решение позволит улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий. Вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь», — прокомментировал премьер.

Наделение Минвостокразвития дополнительными полномочиями вызвано необходимостью контролировать расходы федерального бюджета на развитие Арктики, объяснил это решение президент Центра стратегических разработок, экс-руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. «В Арктике реализуется большое количество проектов — как государственных, так и негосударственных. Они имеют достаточно длинные сроки окупаемости. Поэтому нужна единая координация, иначе проекты не будут реализованы, или будут срываться сроки их реализации. Это повлекло за собой необходимость пересмотреть и адаптировать к существующим условиям системы управления проектами на Севере», — объяснил Онищенко.

Координация со стороны Минвостокразвития позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимых товаров, что важно для жителей арктических регионов, добавил эксперт. «Создание нормальных условий жизни на Севере и привлечение квалифицированной рабочей силы в Арктику имеют особое значение: без этого инвестиционные проекты в регионе не смогут работать», — отметил Владислав Онищенко.

Федеральный закон о северном завозе президент РФ Владимир Путин подписал летом 2023 года. Документ вступит в силу в апреле 2024 года.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития. Ведомство будет координировать и мониторить северный завоз — доставку жизненно важных грузов на труднодоступные территории. Это решение было принято на заседании правительства 16 ноября. «Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен в этих населенных пунктах. Рассчитываем, что это решение позволит улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий. Вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь», — прокомментировал премьер. Наделение Минвостокразвития дополнительными полномочиями вызвано необходимостью контролировать расходы федерального бюджета на развитие Арктики, объяснил это решение президент Центра стратегических разработок, экс-руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. «В Арктике реализуется большое количество проектов — как государственных, так и негосударственных. Они имеют достаточно длинные сроки окупаемости. Поэтому нужна единая координация, иначе проекты не будут реализованы, или будут срываться сроки их реализации. Это повлекло за собой необходимость пересмотреть и адаптировать к существующим условиям системы управления проектами на Севере», — объяснил Онищенко. Координация со стороны Минвостокразвития позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимых товаров, что важно для жителей арктических регионов, добавил эксперт. «Создание нормальных условий жизни на Севере и привлечение квалифицированной рабочей силы в Арктику имеют особое значение: без этого инвестиционные проекты в регионе не смогут работать», — отметил Владислав Онищенко. Федеральный закон о северном завозе президент РФ Владимир Путин подписал летом 2023 года. Документ вступит в силу в апреле 2024 года.
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