Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития

Премьер-министр РФ Мишустин поставил новые задачи Минвостокразвития

16 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития наладить регулярное снабжение Арктики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития. Ведомство будет координировать и мониторить северный завоз — доставку жизненно важных грузов на труднодоступные территории. Это решение было принято на заседании правительства 16 ноября. «Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен в этих населенных пунктах. Рассчитываем, что это решение позволит улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий. Вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь», — прокомментировал премьер. Наделение Минвостокразвития дополнительными полномочиями вызвано необходимостью контролировать расходы федерального бюджета на развитие Арктики, объяснил это решение президент Центра стратегических разработок, экс-руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. «В Арктике реализуется большое количество проектов — как государственных, так и негосударственных. Они имеют достаточно длинные сроки окупаемости. Поэтому нужна единая координация, иначе проекты не будут реализованы, или будут срываться сроки их реализации. Это повлекло за собой необходимость пересмотреть и адаптировать к существующим условиям системы управления проектами на Севере», — объяснил Онищенко. Координация со стороны Минвостокразвития позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимых товаров, что важно для жителей арктических регионов, добавил эксперт. «Создание нормальных условий жизни на Севере и привлечение квалифицированной рабочей силы в Арктику имеют особое значение: без этого инвестиционные проекты в регионе не смогут работать», — отметил Владислав Онищенко. Федеральный закон о северном завозе президент РФ Владимир Путин подписал летом 2023 года. Документ вступит в силу в апреле 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия Минвостокразвития. Ведомство будет координировать и мониторить северный завоз — доставку жизненно важных грузов на труднодоступные территории. Это решение было принято на заседании правительства 16 ноября. «Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен в этих населенных пунктах. Рассчитываем, что это решение позволит улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий. Вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь», — прокомментировал премьер. Наделение Минвостокразвития дополнительными полномочиями вызвано необходимостью контролировать расходы федерального бюджета на развитие Арктики, объяснил это решение президент Центра стратегических разработок, экс-руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. «В Арктике реализуется большое количество проектов — как государственных, так и негосударственных. Они имеют достаточно длинные сроки окупаемости. Поэтому нужна единая координация, иначе проекты не будут реализованы, или будут срываться сроки их реализации. Это повлекло за собой необходимость пересмотреть и адаптировать к существующим условиям системы управления проектами на Севере», — объяснил Онищенко. Координация со стороны Минвостокразвития позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимых товаров, что важно для жителей арктических регионов, добавил эксперт. «Создание нормальных условий жизни на Севере и привлечение квалифицированной рабочей силы в Арктику имеют особое значение: без этого инвестиционные проекты в регионе не смогут работать», — отметил Владислав Онищенко. Федеральный закон о северном завозе президент РФ Владимир Путин подписал летом 2023 года. Документ вступит в силу в апреле 2024 года.