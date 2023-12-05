Сотрудникам ЦБ запретят пользоваться iPhone с декабря

ЦБ РФ с 25 декабря не разрешит сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и запретит их закупку для собственных нужд. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией
«С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — заявил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что российский банк также не будет приобретать телефоны и планшеты Apple.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех», передает телеканал 360.
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