Сотрудникам ЦБ запретят пользоваться iPhone с декабря

05 декабря 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Источник отметил, что с 25 ЦБ не будет покупать смартфоны Apple Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЦБ РФ с 25 декабря не разрешит сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и запретит их закупку для собственных нужд. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией «С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — заявил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что российский банк также не будет приобретать телефоны и планшеты Apple. Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех», передает телеканал 360.

ЦБ РФ с 25 декабря не разрешит сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и запретит их закупку для собственных нужд. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией «С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — заявил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что российский банк также не будет приобретать телефоны и планшеты Apple. Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех», передает телеканал 360.