Сотрудникам ЦБ запретят пользоваться iPhone с декабря

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Источник отметил, что с 25 ЦБ не будет покупать смартфоны Apple Фото:

ЦБ РФ с 25 декабря не разрешит сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и запретит их закупку для собственных нужд. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией

«С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — заявил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что российский банк также не будет приобретать телефоны и планшеты Apple.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех», передает телеканал 360.

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ЦБ РФ с 25 декабря не разрешит сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и запретит их закупку для собственных нужд. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией «С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — заявил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что российский банк также не будет приобретать телефоны и планшеты Apple. Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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