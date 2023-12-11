Из СИЗО отпустили ученого после просьбы СПЧ к Путину

11 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Путин (на фото) повлиял на освобождение ученого Цветкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученый-гидролог Александр Цветков отпущен из СИЗО. Его обвиняли в серии жестоких убийств 20-летней давности, однако, по сообщению источника RT, ошибочно. Член СПЧ (Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека) Ева Меркачева сообщает, что это стало возможным после просьбы совета к президенту РФ Владимиру Путину. «Камера видеонаблюдения с функцией считывания лиц показала сходство между фотороботом убийцы и фото Цветкова. Ученый же настаивал на своей невиновности и предоставил алиби: в дни убийств он был в научных экспедициях вместе с коллегами. <…> Следствие заявило, что нет смысла больше держать его под стражей», — сообщает RT со ссылкой на источник. СПЧ же считает, что освобождению Цветкова помогла просьба Меркачевой к Путину. «Ученый Александр Цветков, о котором я рассказала Президенту, на свободе!» — пишет СПЧ в telegram-канале.

Ученый-гидролог Александр Цветков отпущен из СИЗО. Его обвиняли в серии жестоких убийств 20-летней давности, однако, по сообщению источника RT, ошибочно. Член СПЧ (Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека) Ева Меркачева сообщает, что это стало возможным после просьбы совета к президенту РФ Владимиру Путину. «Камера видеонаблюдения с функцией считывания лиц показала сходство между фотороботом убийцы и фото Цветкова. Ученый же настаивал на своей невиновности и предоставил алиби: в дни убийств он был в научных экспедициях вместе с коллегами. <…> Следствие заявило, что нет смысла больше держать его под стражей», — сообщает RT со ссылкой на источник. СПЧ же считает, что освобождению Цветкова помогла просьба Меркачевой к Путину. «Ученый Александр Цветков, о котором я рассказала Президенту, на свободе!» — пишет СПЧ в telegram-канале.