Из СИЗО отпустили ученого после просьбы СПЧ к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин (на фото) повлиял на освобождение ученого Цветкова Фото:

Ученый-гидролог Александр Цветков отпущен из СИЗО. Его обвиняли в серии жестоких убийств 20-летней давности, однако, по сообщению источника RT, ошибочно. Член СПЧ (Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека) Ева Меркачева сообщает, что это стало возможным после просьбы совета к президенту РФ Владимиру Путину.

«Камера видеонаблюдения с функцией считывания лиц показала сходство между фотороботом убийцы и фото Цветкова. Ученый же настаивал на своей невиновности и предоставил алиби: в дни убийств он был в научных экспедициях вместе с коллегами. <…> Следствие заявило, что нет смысла больше держать его под стражей», — сообщает RT со ссылкой на источник.

СПЧ же считает, что освобождению Цветкова помогла просьба Меркачевой к Путину. «Ученый Александр Цветков, о котором я рассказала Президенту, на свободе!» — пишет СПЧ в telegram-канале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученый-гидролог Александр Цветков отпущен из СИЗО. Его обвиняли в серии жестоких убийств 20-летней давности, однако, по сообщению источника RT, ошибочно. Член СПЧ (Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека) Ева Меркачева сообщает, что это стало возможным после просьбы совета к президенту РФ Владимиру Путину. «Камера видеонаблюдения с функцией считывания лиц показала сходство между фотороботом убийцы и фото Цветкова. Ученый же настаивал на своей невиновности и предоставил алиби: в дни убийств он был в научных экспедициях вместе с коллегами. <…> Следствие заявило, что нет смысла больше держать его под стражей», — сообщает RT со ссылкой на источник. СПЧ же считает, что освобождению Цветкова помогла просьба Меркачевой к Путину. «Ученый Александр Цветков, о котором я рассказала Президенту, на свободе!» — пишет СПЧ в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...