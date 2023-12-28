Wildberries в январе 2024 года введет отмену покупки сразу после заказа

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Отмена доставки будет доступна в первый час после заказа Фото:

Маркетплейс Wildberries с января 2024 года введет опцию отмены покупки сразу после ее заказа. Она будет доступна в мобильном приложении и на сайте. Поначалу отмена заказа будет доступна тем, кто покупает по постоплате. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Wildberries в январе 2024 года введет возможность отмены покупки сразу после заказа. <…> На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что таких клиентов у маркетплейса свыше 80%. Позже эта возможность будет доступна всем покупателям.

Известно, что отменить доставку можно будет в первый час после заказа. Или до того момента, пока продавец не начал сборку товара. Покупатели увидят соответствующую кнопку отмены в разделе «Доставки» возле карточки с товаром.

Ранее Wildberries и «Яндекс» начали тестировать технологию оплаты взглядом. Для этого не нужно будет привязывать карту к онлайн-площадке. Это поможет решить проблему случайных покупок. А также позволит избегать ситуаций, когда дети заказывали из аккаунтов родителей товары на крупную сумму. По информации генерального директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, на данный момент ведется обсуждение с OZON насчет введения этой технологии, передает «Национальная служба новостей».

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Маркетплейс Wildberries с января 2024 года введет опцию отмены покупки сразу после ее заказа. Она будет доступна в мобильном приложении и на сайте. Поначалу отмена заказа будет доступна тем, кто покупает по постоплате. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. «Wildberries в январе 2024 года введет возможность отмены покупки сразу после заказа. <…> На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что таких клиентов у маркетплейса свыше 80%. Позже эта возможность будет доступна всем покупателям. Известно, что отменить доставку можно будет в первый час после заказа. Или до того момента, пока продавец не начал сборку товара. Покупатели увидят соответствующую кнопку отмены в разделе «Доставки» возле карточки с товаром. Ранее Wildberries и «Яндекс» начали тестировать технологию оплаты взглядом. Для этого не нужно будет привязывать карту к онлайн-площадке. Это поможет решить проблему случайных покупок. А также позволит избегать ситуаций, когда дети заказывали из аккаунтов родителей товары на крупную сумму. По информации генерального директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, на данный момент ведется обсуждение с OZON насчет введения этой технологии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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