Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

26 декабря 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Система оплаты взглядом поможет избежать ошибочных покупок Фото: Илья Московец © URA.RU В России технология оплаты взглядом может быть вскоре возможна в сервисах «Яндекса» и на Wildberries. Руководитель Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что система проходит тестирование. «Уже протестировали оплату по взгляду в Wildberries и сервисах „Яндекса“. Работаем с коллегами над тем, чтобы она как можно скорее стала доступна пользователям», — заявил Поволоцкий в интервью «Известиям». Для осуществления оплаты взглядом не нужно привязывать карту к онлайн-площадке. Это решит проблему случайных покупок и позволит избегать ситуаций, когда дети случайно покупали из аккаунта родителей товары на крупные суммы. Руководитель ЦБТ добавил, что также ведутся переговоры с маркетплейсом Ozon. В настоящее время в единой биометрической системе хранятся данные десятков миллионов россиян. Помимо этого, ежедневно тысячи новых пользователей самостоятельно регистрируются в системе, добавил Поволоцкий. В 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Также в планах внедрить проход в метрополитен по биометрии в ряде городов. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России технология оплаты взглядом может быть вскоре возможна в сервисах «Яндекса» и на Wildberries. Руководитель Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что система проходит тестирование. «Уже протестировали оплату по взгляду в Wildberries и сервисах „Яндекса“. Работаем с коллегами над тем, чтобы она как можно скорее стала доступна пользователям», — заявил Поволоцкий в интервью «Известиям». Для осуществления оплаты взглядом не нужно привязывать карту к онлайн-площадке. Это решит проблему случайных покупок и позволит избегать ситуаций, когда дети случайно покупали из аккаунта родителей товары на крупные суммы. Руководитель ЦБТ добавил, что также ведутся переговоры с маркетплейсом Ozon. В настоящее время в единой биометрической системе хранятся данные десятков миллионов россиян. Помимо этого, ежедневно тысячи новых пользователей самостоятельно регистрируются в системе, добавил Поволоцкий. В 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Также в планах внедрить проход в метрополитен по биометрии в ряде городов. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.