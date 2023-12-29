В Китае назначили нового министра обороны

Парламент Китая назначил на пост нового министра обороны страны Дун Цзюня. До этого он был главнокомандующим Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Об этом сообщает Синьхуа.
«Парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой Минобороны», — отмечается на сайте издания. Соответствующее решение было принято во время 7-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва.
Прошлый министр обороны Ли Шанфу был снят со своей должности в октябре этого года. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные кадровые перестановки в своей стране.
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