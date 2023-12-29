В Китае назначили нового министра обороны

Новым главой Минобороны КНР стал Дун Цзюнь
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В Китае назначили нового министра обороны Дун Цзюня Фото:

Парламент Китая назначил на пост нового министра обороны страны Дун Цзюня. До этого он был главнокомандующим Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Об этом сообщает Синьхуа.

«Парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой Минобороны», — отмечается на сайте издания. Соответствующее решение было принято во время 7-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва.

Прошлый министр обороны Ли Шанфу был снят со своей должности в октябре этого года. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные кадровые перестановки в своей стране.

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Парламент Китая назначил на пост нового министра обороны страны Дун Цзюня. До этого он был главнокомандующим Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Об этом сообщает Синьхуа. «Парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой Минобороны», — отмечается на сайте издания. Соответствующее решение было принято во время 7-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва. Прошлый министр обороны Ли Шанфу был снят со своей должности в октябре этого года. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные кадровые перестановки в своей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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