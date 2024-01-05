05 января 2024

Путин изменил статус глав ЛНР и ДНР

Путин включил в состав федеральной части Совета Малхасяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин расширил федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления Фото:

Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе. Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио».

Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа.

Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе. Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио». Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа. Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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