Политика Путин изменил статус глав ЛНР и ДНР Путин включил в состав федеральной части Совета Малхасяна 05 января 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + Владимир Путин расширил федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе . Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио». Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа. Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе. Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио». Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа. Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям