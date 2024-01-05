Путин изменил статус глав ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе. Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио».
Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа.
Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей».
Президент России Владимир Путин включил в федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Кроме того, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник перестали быть «врио». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «В составе федеральной части Совета включить Малхасяна А.С.», — говорится в документе. Указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 5 декабря. Руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник указом Путина перестали быть «врио». Путин указом также уточнил должности некоторых членов совета. Так, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко назначена главой городского округа. Ранее Путин изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены шесть человек: адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин, передает «Национальная служба новостей».