06 января 2024

Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах в Паттайе

Khaosod: в Паттайе погиб россиянин после падения с восьмого этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург, труп
Полиция устанавливает обстоятельства смерти россиянина в Таиланде Фото:

Россиянин погиб после падения с восьмиэтажного дома в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщила газета Khaosod. По данным издания, полиция устанавливает обстоятельства гибели.

«Россиянин упал с восьмого этажа кондоминиума Laguna Beach в Паттайе и погиб», — говорится в сообщении газеты. Оно опубликовано в соцсети X. Инцидент произошел ночью в кондоминиуме Laguna Beach, где жил погибший. По данным СМИ, мужчина убегал от охранника, который гнался за ним, и упал. Что именно он натворил, неизвестно. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее в Паттаей погибли в ДТП двое россиян. Девушка потеряла управление из-за высокой скорости.

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Россиянин погиб после падения с восьмиэтажного дома в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщила газета Khaosod. По данным издания, полиция устанавливает обстоятельства гибели. «Россиянин упал с восьмого этажа кондоминиума Laguna Beach в Паттайе и погиб», — говорится в сообщении газеты. Оно опубликовано в соцсети X. Инцидент произошел ночью в кондоминиуме Laguna Beach, где жил погибший. По данным СМИ, мужчина убегал от охранника, который гнался за ним, и упал. Что именно он натворил, неизвестно. Сейчас полиция проводит проверку. Ранее в Паттаей погибли в ДТП двое россиян. Девушка потеряла управление из-за высокой скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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