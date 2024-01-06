Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах в Паттайе

Россиянин погиб после падения с восьмиэтажного дома в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщила газета Khaosod. По данным издания, полиция устанавливает обстоятельства гибели.
«Россиянин упал с восьмого этажа кондоминиума Laguna Beach в Паттайе и погиб», — говорится в сообщении газеты. Оно опубликовано в соцсети X. Инцидент произошел ночью в кондоминиуме Laguna Beach, где жил погибший. По данным СМИ, мужчина убегал от охранника, который гнался за ним, и упал. Что именно он натворил, неизвестно. Сейчас полиция проводит проверку.
Ранее в Паттаей погибли в ДТП двое россиян. Девушка потеряла управление из-за высокой скорости.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.