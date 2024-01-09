Песков отказался говорить, причащался ли Путин на Рождество

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что причастие Владимира Путина не должно обсуждаться Фото:

Обсуждение темы причастия президента РФ Владимира Путина в Рождество не может быть возможным, так как это личное. Так пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом). Оно сообщало, что Путин якобы не стал причащаться на рождественской службе.

«Вы спрашиваете о личном. Это никого не касается и никак не может трактоваться, обсуждение той темы не считаю возможным», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что The Insider не может обладать такой информацией.

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Обсуждение темы причастия президента РФ Владимира Путина в Рождество не может быть возможным, так как это личное. Так пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом). Оно сообщало, что Путин якобы не стал причащаться на рождественской службе. «Вы спрашиваете о личном. Это никого не касается и никак не может трактоваться, обсуждение той темы не считаю возможным», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что The Insider не может обладать такой информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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