Песков отказался говорить, причащался ли Путин на Рождество

Дмитрий Песков сообщил, что причастие Владимира Путина не должно обсуждаться
Обсуждение темы причастия президента РФ Владимира Путина в Рождество не может быть возможным, так как это личное. Так пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом). Оно сообщало, что Путин якобы не стал причащаться на рождественской службе.
«Вы спрашиваете о личном. Это никого не касается и никак не может трактоваться, обсуждение той темы не считаю возможным», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что The Insider не может обладать такой информацией.
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