13 января 2024

Во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной

Le Monde: Россия смогла избежать промышленного отставания, в отличие от Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, снаряд, залп, град, заряд, рсзо,  stock
Украина столкнулась с промышленным отставанием за два года конфликта с РФ, подчеркнул Эммануэль Гриншпан Фото:

Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией. При этом Москве удалось этого избежать. Об этом сообщает французский обозреватель Эммануэль Гриншпан.

«Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией», — отмечает Эммануэль Гриншпан в материале Le Monde. Он подчеркнул, что Киев продолжает зависеть от западной поддержки. Также есть и другие причины отставания более глобального характера. По его словам, промышленный комплекс Украины страдал и раньше от коррупции, а также недоверия к нему со стороны государства.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично признавал, что в России возросло количество воспроизводимого оружия, в отличие от его страны. При этом в США заявляли о том, что Киев готов восстанавливать собственное производство. Тем не менее, Россия продолжает атаковать украинские военные объекты, передает «Национальная служба новостей». Это также негативно сказывается на украинской промышленности.

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Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией. При этом Москве удалось этого избежать. Об этом сообщает французский обозреватель Эммануэль Гриншпан. «Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией», — отмечает Эммануэль Гриншпан в материале Le Monde. Он подчеркнул, что Киев продолжает зависеть от западной поддержки. Также есть и другие причины отставания более глобального характера. По его словам, промышленный комплекс Украины страдал и раньше от коррупции, а также недоверия к нему со стороны государства. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично признавал, что в России возросло количество воспроизводимого оружия, в отличие от его страны. При этом в США заявляли о том, что Киев готов восстанавливать собственное производство. Тем не менее, Россия продолжает атаковать украинские военные объекты, передает «Национальная служба новостей». Это также негативно сказывается на украинской промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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