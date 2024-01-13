Во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной

Le Monde: Россия смогла избежать промышленного отставания, в отличие от Украины

14 января 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Украина столкнулась с промышленным отставанием за два года конфликта с РФ, подчеркнул Эммануэль Гриншпан Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией. При этом Москве удалось этого избежать. Об этом сообщает французский обозреватель Эммануэль Гриншпан. «Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией», — отмечает Эммануэль Гриншпан в материале Le Monde. Он подчеркнул, что Киев продолжает зависеть от западной поддержки. Также есть и другие причины отставания более глобального характера. По его словам, промышленный комплекс Украины страдал и раньше от коррупции, а также недоверия к нему со стороны государства. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично признавал, что в России возросло количество воспроизводимого оружия, в отличие от его страны. При этом в США заявляли о том, что Киев готов восстанавливать собственное производство. Тем не менее, Россия продолжает атаковать украинские военные объекты, передает «Национальная служба новостей». Это также негативно сказывается на украинской промышленности.

Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией. При этом Москве удалось этого избежать. Об этом сообщает французский обозреватель Эммануэль Гриншпан. «Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией», — отмечает Эммануэль Гриншпан в материале Le Monde. Он подчеркнул, что Киев продолжает зависеть от западной поддержки. Также есть и другие причины отставания более глобального характера. По его словам, промышленный комплекс Украины страдал и раньше от коррупции, а также недоверия к нему со стороны государства. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично признавал, что в России возросло количество воспроизводимого оружия, в отличие от его страны. При этом в США заявляли о том, что Киев готов восстанавливать собственное производство. Тем не менее, Россия продолжает атаковать украинские военные объекты, передает «Национальная служба новостей». Это также негативно сказывается на украинской промышленности.