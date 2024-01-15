Российский пилот совершил подвиг при посадке подбитого самолета: главное к вечеру 15 января

Пилот смог посадить подбитый самолет в сложных условиях, что является подвигом, заявили военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ подбили российский самолет над Азовским морем. Пилот сумел его посадить в Анапе, что военкоры РФ назвали подвигом. Они также призвали снять про это фильм. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 января.
- Пилот смог посадить подбитый самолет ВКС России Ил-22. Военкор Юрий Котенок рассказал, что сделать такое в подобных условиях — настоящий подвиг. Блогер Сергей Колясников заявил, что обязательно нужно снять фильм по этому случаю.
- ВС РФ поразили базу горючего для ВСУ. Также российская армия ударила по живой силе противника в 142-х районах, передает Пятый канал.
- Костромские десантники уничтожили украинский бронетранспортер с рекордной дистанции — 7800 метров. Это произошло на артемовском направлении.
- Глава МИД Испании Хосе Альбарес заявил, что ситуация в зоне СВО для Украины зашла в тупик. Однако Мадрид продолжит поддерживать Киев.
- Британский министр обороны Грант Шаппс высказался, что 2024 год станет решающим для Украины. По его словам, сейчас мир, который пережил две мировые войны, снова находится в предвоенном времени.
- Киев придумал новые механизм того, как забрать себе замороженные российские активы. Как сообщает Reuters, Украина думает над тем, чтобы выпустить облигации, которые будут обеспечены будущими исками к Москве.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне проблем в ВСУ хочет попросить финансовую помощь у главы банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона. Банк является одним из крупнейших в мире.
- На Украине скончался «самый опытный пилот ВСУ». Отставного генерал-майора Станислава Павловича похоронили во Львове.
- Австралия отказалась передавать Украине списанные вертолеты MRH-90 Taipan. Они отправятся на свалку.
- Российские военные, которые ликвидировали немецкие танки Leopard, получили по 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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