Российский пилот совершил подвиг при посадке подбитого самолета: главное к вечеру 15 января

Военкор Котенок: пилот, посадивший подбитый Ил-22, совершил подвиг

15 января 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВСУ подбили российский самолет над Азовским морем. Пилот сумел его посадить в Анапе, что военкоры РФ назвали подвигом. Они также призвали снять про это фильм. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 января.