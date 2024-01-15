Глава МИД Испании заявил о тупике на Украине

Глава МИД Испании Альбарес: военная ситуация на Украине зашла в тупик
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
Как пишет газета, при таком раскладе Испания продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные действия Киева находятся в тупике. Но Мадрид все равно продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Альбарес.

«Ситуация на Украине, кажется, застопорилась», — передает испанская газета Periodico слова Альбареса. Отмечается, что даже при таком раскладе Испания будет поддерживать Киев в конфликте с Россией.

Ранее в США предрекли Украине большие проблемы в конфликте с РФ в 2024 году. Способность продолжать боевые действия со стороны Киева и экономика Украины окажутся под угрозой из-за прекращения помощи от Штатов. В материале The Wall Street Journal указано на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что на предложенный Евросоюзом пакет помощи в размере 52 млрд долларов будет наложено вето.

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Военные действия Киева находятся в тупике. Но Мадрид все равно продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Альбарес. «Ситуация на Украине, кажется, застопорилась», — передает испанская газета Periodico слова Альбареса. Отмечается, что даже при таком раскладе Испания будет поддерживать Киев в конфликте с Россией. Ранее в США предрекли Украине большие проблемы в конфликте с РФ в 2024 году. Способность продолжать боевые действия со стороны Киева и экономика Украины окажутся под угрозой из-за прекращения помощи от Штатов. В материале The Wall Street Journal указано на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что на предложенный Евросоюзом пакет помощи в размере 52 млрд долларов будет наложено вето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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