В Москве арестовали блогера, оскорбившего девушек славянской внешности

Блогера арестовали из-за видео, которые он выкладывал
Блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя арестовали после того, как он опубликовал видео с оскорблениями в адрес девушек славянской внешности. Об аресте сообщили в прокуратуре Москвы.
«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», —
Блогера задержали в Москве возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. 10 января суд отказал следствию в его аресте.
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