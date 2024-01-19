Общество В Москве арестовали блогера, оскорбившего девушек славянской внешности 19 января 2024 в 23:29 Размер текста - 17 + Блогера арестовали из-за видео, которые он выкладывал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя арестовали после того, как он опубликовал видео с оскорблениями в адрес девушек славянской внешности. Об аресте сообщили в прокуратуре Москвы. «Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что расследование контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. Блогера задержали в Москве возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. 10 января суд отказал следствию в его аресте. Блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя арестовали после того, как он опубликовал видео с оскорблениями в адрес девушек славянской внешности. Об аресте сообщили в прокуратуре Москвы. «Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что расследование контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. Блогера задержали в Москве возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. 10 января суд отказал следствию в его аресте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям