19 января 2024

В Москве арестовали блогера, оскорбившего девушек славянской внешности

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогера арестовали из-за видео, которые он выкладывал Фото:

Блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя арестовали после того, как он опубликовал видео с оскорблениями в адрес девушек славянской внешности. Об аресте сообщили в прокуратуре Москвы.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что расследование контролирует Симоновская межрайонная прокуратура.

Блогера задержали в Москве возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. 10 января суд отказал следствию в его аресте.

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Блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя арестовали после того, как он опубликовал видео с оскорблениями в адрес девушек славянской внешности. Об аресте сообщили в прокуратуре Москвы. «Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что расследование контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. Блогера задержали в Москве возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. 10 января суд отказал следствию в его аресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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