В Telegram снова произошел массовый сбой. Скрин

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Пользователи со всей России пожаловались на работу Telegram Фото:

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой в работе всей России. Об этом стало известно из данных портала «Сбой.рф».

«Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера по всей России», — сообщает «Сбой.рф». Отмечается, что количество жалоб составило 7 825.

Количество жалоб пользователей составило 7 825
Количество жалоб пользователей составило 7 825
Фото:

7 825

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В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой в работе всей России. Об этом стало известно из данных портала «Сбой.рф». «Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера по всей России», — сообщает «Сбой.рф». Отмечается, что количество жалоб составило 7 825. 7 825
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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