Пользователи со всей России пожаловались на работу Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой в работе всей России. Об этом стало известно из данных портала «Сбой.рф».
«Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера по всей России», — сообщает «Сбой.рф». Отмечается, что количество жалоб составило 7 825.
Количество жалоб пользователей составило 7 825
7 825
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