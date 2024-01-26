Немецкий бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы ВС РФ перед выборами в США

В Кремле назвали иллюзорной угрозу России Европе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные лидеры призывают Европу готовится к войне с Россией из-за неудач ВСУ на фронте и грядущих президентских выборов в США. Как заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, США опасаются продвижения армии России в зоне спецоперации.

«Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдет в наступление. Это попытка главы США Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте перед выборами в Штатах», — написал Ким Дотком в X.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину и союзникам ФРГ надо вооружиться на случай войны с Россией. Данный шаг он назвал необходимым. Его поддержали несколько лидеров других стран, передает «Царьград».

В Кремле назвали опасность России для Европы иллюзорной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие заявления от Запада появились из-за провала контрнаступления ВСУ.