В Кремле оценили слова министра обороны ФРГ о войне с Россией

Песков: Европа наперегонки заявляет об иллюзорной опасности со стороны России
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков отметил, что Европе нужно «накачивать» общественное мнение Фото:

Все в Европе постоянно заявляют об иллюзорной опасности от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса, что страна и ее союзники по НАТО готовятся к войне с РФ.

«Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России», — передают РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что страны Европы вложили в Киев большое количество денег, но их инвестиции прогорели. По словам Пескова, европейские власти понимают это, поэтому пытаются отвлечь внимание своих граждан.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ совместно с союзниками по альянсу нужно вооружиться на случай военных действий с Россией. По словам министра обороны Германии, боевые действия с РФ могут начаться в ближайшие пять-восемь лет.

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Все в Европе постоянно заявляют об иллюзорной опасности от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса, что страна и ее союзники по НАТО готовятся к войне с РФ. «Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России», — передают РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что страны Европы вложили в Киев большое количество денег, но их инвестиции прогорели. По словам Пескова, европейские власти понимают это, поэтому пытаются отвлечь внимание своих граждан. Ранее Писториус заявил, что ФРГ совместно с союзниками по альянсу нужно вооружиться на случай военных действий с Россией. По словам министра обороны Германии, боевые действия с РФ могут начаться в ближайшие пять-восемь лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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