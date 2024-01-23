В Кремле оценили слова министра обороны ФРГ о войне с Россией

Все в Европе постоянно заявляют об иллюзорной опасности от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса, что страна и ее союзники по НАТО готовятся к войне с РФ.
«Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России», — передают РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что страны Европы вложили в Киев большое количество денег, но их инвестиции прогорели. По словам Пескова, европейские власти понимают это, поэтому пытаются отвлечь внимание своих граждан.
Ранее Писториус заявил, что ФРГ совместно с союзниками по альянсу нужно вооружиться на случай военных действий с Россией. По словам министра обороны Германии, боевые действия с РФ могут начаться в ближайшие пять-восемь лет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.