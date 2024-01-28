Кабмин Иордании: атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии

Атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии
Атака БПЛА на американских совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не в Иордании. Об этом заявил официальный представитель кабмина Иордании.
«Атака, в которой погибли трое американских военных, совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не на иорданской территории», — представитель кабмина Иордании. Информацию передает РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден и центральное командование армии США сообщили, что была атакована база на севере Иордании. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадали.
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