28 января 2024

Кабмин Иордании: атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии

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Атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии Фото:

Атака БПЛА на американских совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не в Иордании. Об этом заявил официальный представитель кабмина Иордании.

«Атака, в которой погибли трое американских военных, совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не на иорданской территории», — представитель кабмина Иордании. Информацию передает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден и центральное командование армии США сообщили, что была атакована база на севере Иордании. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадали.

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Атака БПЛА на американских совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не в Иордании. Об этом заявил официальный представитель кабмина Иордании. «Атака, в которой погибли трое американских военных, совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не на иорданской территории», — представитель кабмина Иордании. Информацию передает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден и центральное командование армии США сообщили, что была атакована база на севере Иордании. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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