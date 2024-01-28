Кабмин Иордании: атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии

28 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Атака БПЛА на американских военных была совершена в Сирии Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Атака БПЛА на американских совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не в Иордании. Об этом заявил официальный представитель кабмина Иордании. «Атака, в которой погибли трое американских военных, совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не на иорданской территории», — представитель кабмина Иордании. Информацию передает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден и центральное командование армии США сообщили, что была атакована база на севере Иордании. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадали.

Атака БПЛА на американских совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не в Иордании. Об этом заявил официальный представитель кабмина Иордании. «Атака, в которой погибли трое американских военных, совершена на военную базу США эт-Танф в Сирии, а не на иорданской территории», — представитель кабмина Иордании. Информацию передает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден и центральное командование армии США сообщили, что была атакована база на севере Иордании. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадали.