Американские военные погибли в результате атаки беспилотника в Иордании

Беспилотники атаковали американскую военную базу в Иордании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Удар беспилотника был нанесен по базе на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией Фото:

Трое военнослужащих США погибли, 25 пострадали при атаке беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Об этом сообщило Центральное командование.

«Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — проинформировало командование, передает Sky News. Президент США Джо Байден, комментируя атаку, возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Подробности инцидента не приводятся.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое военнослужащих США погибли, 25 пострадали при атаке беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Об этом сообщило Центральное командование. «Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — проинформировало командование, передает Sky News. Президент США Джо Байден, комментируя атаку, возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Подробности инцидента не приводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...