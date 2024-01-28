Американские военные погибли в результате атаки беспилотника в Иордании

Беспилотники атаковали американскую военную базу в Иордании

28 января 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Удар беспилотника был нанесен по базе на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией Фото: miliman/pickupimage.com Трое военнослужащих США погибли, 25 пострадали при атаке беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Об этом сообщило Центральное командование. «Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — проинформировало командование, передает Sky News. Президент США Джо Байден, комментируя атаку, возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Подробности инцидента не приводятся.

Трое военнослужащих США погибли, 25 пострадали при атаке беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Об этом сообщило Центральное командование. «Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — проинформировало командование, передает Sky News. Президент США Джо Байден, комментируя атаку, возложил ответственность на лояльные Ирану группировки. Подробности инцидента не приводятся.