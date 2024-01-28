Американские военные погибли в результате атаки беспилотника в Иордании

Удар беспилотника был нанесен по базе на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией
Трое военнослужащих США погибли, 25 пострадали при атаке беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Об этом сообщило Центральное командование.
«Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — проинформировало командование,
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