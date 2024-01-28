28 января 2024

США пообещали отомстить за гибель американских военных на границе Сирии

Байден пообещал ответить на атаку, из-за которой погибли американские военные
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки ответят на атаку, в результате которой погибли военные США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Атака произошла на базу на границе Иордании и Сирии.

«Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим», — сказал господин Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине. Глава Пентагона Ллойд Остин поддержал слова президента, отметив, что ответные меры будут приняты в подходящее время.

База на севере Иордании была атакована накануне. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадал.

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Соединенные Штаты Америки ответят на атаку, в результате которой погибли военные США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Атака произошла на базу на границе Иордании и Сирии. «Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим», — сказал господин Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине. Глава Пентагона Ллойд Остин поддержал слова президента, отметив, что ответные меры будут приняты в подходящее время. База на севере Иордании была атакована накануне. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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