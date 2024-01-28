США пообещали отомстить за гибель американских военных на границе Сирии

Байден пообещал ответить на атаку, из-за которой погибли американские военные

29 января 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты Америки ответят на атаку, в результате которой погибли военные США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Атака произошла на базу на границе Иордании и Сирии. «Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим», — сказал господин Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине. Глава Пентагона Ллойд Остин поддержал слова президента, отметив, что ответные меры будут приняты в подходящее время. База на севере Иордании была атакована накануне. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадал.

Соединенные Штаты Америки ответят на атаку, в результате которой погибли военные США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Атака произошла на базу на границе Иордании и Сирии. «Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим», — сказал господин Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине. Глава Пентагона Ллойд Остин поддержал слова президента, отметив, что ответные меры будут приняты в подходящее время. База на севере Иордании была атакована накануне. Известно, что в результате атаки БПЛА погибли трое военнослужащих США, еще 25 пострадал.