06 февраля 2024

Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
На концерте Ваенги перегорела аппаратура Фото:

Российская эстрадная певица Елена Ваенга не смогла провести свой концерт в Иванове из-за сломавшейся аппаратуры. За несколько минут до начала выступления техника перегорела прямо перед публикой. Это произошло из-за износа оборудования, которое не менялось десятки лет, сообщает telegram-канал Mash.

«Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала из-за сломавшейся аппаратуры. По нашей информации, за десятки лет выступлений техника износилась и сегодня перегорела прямо перед публикой», — говорится в сообщении.

На концерт пришло около 1,3 тысячи человек. Они сказали теплые слова певице, подарили цветы и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Выступление перенесено на 30 мая.

Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Она пришла туда на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова.

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Российская эстрадная певица Елена Ваенга не смогла провести свой концерт в Иванове из-за сломавшейся аппаратуры. За несколько минут до начала выступления техника перегорела прямо перед публикой. Это произошло из-за износа оборудования, которое не менялось десятки лет, сообщает telegram-канал Mash. «Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала из-за сломавшейся аппаратуры. По нашей информации, за десятки лет выступлений техника износилась и сегодня перегорела прямо перед публикой», — говорится в сообщении. На концерт пришло около 1,3 тысячи человек. Они сказали теплые слова певице, подарили цветы и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Выступление перенесено на 30 мая. Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Она пришла туда на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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