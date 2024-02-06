Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала

06 февраля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

На концерте Ваенги перегорела аппаратура Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская эстрадная певица Елена Ваенга не смогла провести свой концерт в Иванове из-за сломавшейся аппаратуры. За несколько минут до начала выступления техника перегорела прямо перед публикой. Это произошло из-за износа оборудования, которое не менялось десятки лет, сообщает telegram-канал Mash. «Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала из-за сломавшейся аппаратуры. По нашей информации, за десятки лет выступлений техника износилась и сегодня перегорела прямо перед публикой», — говорится в сообщении. На концерт пришло около 1,3 тысячи человек. Они сказали теплые слова певице, подарили цветы и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Выступление перенесено на 30 мая. Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Она пришла туда на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова.

Российская эстрадная певица Елена Ваенга не смогла провести свой концерт в Иванове из-за сломавшейся аппаратуры. За несколько минут до начала выступления техника перегорела прямо перед публикой. Это произошло из-за износа оборудования, которое не менялось десятки лет, сообщает telegram-канал Mash. «Концерт Елены Ваенги в Иванове сорвался за несколько минут до начала из-за сломавшейся аппаратуры. По нашей информации, за десятки лет выступлений техника износилась и сегодня перегорела прямо перед публикой», — говорится в сообщении. На концерт пришло около 1,3 тысячи человек. Они сказали теплые слова певице, подарили цветы и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Выступление перенесено на 30 мая. Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Она пришла туда на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова.