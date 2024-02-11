Симоньян рассказала о реакции родителей Сырского из-за его назначения главкомом ВСУ

Симоньян: родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ

12 февраля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян призвала не травить родителей нового главкома ВСУ Сырского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родители Александра Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Пожилые родители (Сырского — прим. URA.RU), которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что родители не должны нести ответственность за поступки своих детей и призвала всех воздержаться от травли. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, передает «Национальная служба новостей». При этом родные нового главкома по-прежнему живут в России. Отец Сырского заявил, что от новости о назначении сына никаких эмоций не испытывает.

Родители Александра Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Пожилые родители (Сырского — прим. URA.RU), которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что родители не должны нести ответственность за поступки своих детей и призвала всех воздержаться от травли. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, передает «Национальная служба новостей». При этом родные нового главкома по-прежнему живут в России. Отец Сырского заявил, что от новости о назначении сына никаких эмоций не испытывает.