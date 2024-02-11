11 февраля 2024

Симоньян рассказала о реакции родителей Сырского из-за его назначения главкомом ВСУ

Симоньян: родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян призвала не травить родителей нового главкома ВСУ Сырского Фото:

Родители Александра Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Пожилые родители (Сырского — прим. URA.RU), которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что родители не должны нести ответственность за поступки своих детей и призвала всех воздержаться от травли.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, передает «Национальная служба новостей». При этом родные нового главкома по-прежнему живут в России. Отец Сырского заявил, что от новости о назначении сына никаких эмоций не испытывает.

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Родители Александра Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Пожилые родители (Сырского — прим. URA.RU), которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что родители не должны нести ответственность за поступки своих детей и призвала всех воздержаться от травли. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, передает «Национальная служба новостей». При этом родные нового главкома по-прежнему живут в России. Отец Сырского заявил, что от новости о назначении сына никаких эмоций не испытывает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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