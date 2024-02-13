В Киеве оценили возможность продлить полномочия Зеленского

Депутат Рады Дубинский: полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить

Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая Фото: Официальный сайт президента Украины

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая. По его словам, украинский лидер не сможет продлить свои полномочия, так как для этого нет никакого легитимного способа.

«Полномочия <…> истекают в ночь на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой», — говорится в сообщении в telegram-канале Дубинского. На данный момент канал ведут адвокаты депутата.

Также Дубинский отметил, что Зеленский может исполнять свои обязанности только в период до вступления в должность новоизбранного главы государства. Это означает, что должны состояться выборы. Однако при условии военного положения это невозможно. «Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация», — заключил депутат.

Ранее URA.RU писало о том, что на Украине заявили о подготовке к уходу Зеленского. Более десятка депутатов из партии «Слуга народа» в конце января изъявили желание сложить с себя полномочия. Политолог Золотарев считает, что это служит доказательством о ведении подготовки к скорому уходу Зеленского с поста президента Украины.