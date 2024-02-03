На Украине заявили о подготовке к уходу Зеленского

Политолог Золотарев: уход Зеленского со своего поста — это вопрос месяцев

03 февраля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Депутаты понимают, что Зеленского скоро сместят Фото: Официальный сайт президента Украины В конце января более десятка депутатов из партии «Слуга народа» изъявили желание сложить с себя полномочия. Это доказывает тот факт, что в Киеве ведется подготовка к скорому уходу президента Украины Владимира Зеленского со своего поста. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев. Он считает, что такой исход — дело нескольких месяцев. «Все прекрасно понимают, что после ухода Владимира Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к депутатам возникнет масса вопросов. Заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться», — пояснил Андрей Золотарев в интервью youtube-каналу «Вышка». Депутат Верховной рады Александр Дубинский неделей ранее также предполагал, что массовый уход депутатов может говорить о том, что Зеленского скоро сместят. Политик заявлял, что чиновниками движет страх принимать в дальнейшем серьезные политические решения. До этого глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов подали заявление об уходе.

В конце января более десятка депутатов из партии «Слуга народа» изъявили желание сложить с себя полномочия. Это доказывает тот факт, что в Киеве ведется подготовка к скорому уходу президента Украины Владимира Зеленского со своего поста. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев. Он считает, что такой исход — дело нескольких месяцев. «Все прекрасно понимают, что после ухода Владимира Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к депутатам возникнет масса вопросов. Заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться», — пояснил Андрей Золотарев в интервью youtube-каналу «Вышка». Депутат Верховной рады Александр Дубинский неделей ранее также предполагал, что массовый уход депутатов может говорить о том, что Зеленского скоро сместят. Политик заявлял, что чиновниками движет страх принимать в дальнейшем серьезные политические решения. До этого глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов подали заявление об уходе.