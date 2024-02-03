На Украине заявили о подготовке к уходу Зеленского

Политолог Золотарев: уход Зеленского со своего поста — это вопрос месяцев
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Депутаты понимают, что Зеленского скоро сместят Фото:

В конце января более десятка депутатов из партии «Слуга народа» изъявили желание сложить с себя полномочия. Это доказывает тот факт, что в Киеве ведется подготовка к скорому уходу президента Украины Владимира Зеленского со своего поста. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев. Он считает, что такой исход — дело нескольких месяцев.

«Все прекрасно понимают, что после ухода Владимира Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к депутатам возникнет масса вопросов. Заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться», — пояснил Андрей Золотарев в интервью youtube-каналу «Вышка».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский неделей ранее также предполагал, что массовый уход депутатов может говорить о том, что Зеленского скоро сместят. Политик заявлял, что чиновниками движет страх принимать в дальнейшем серьезные политические решения. До этого глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов подали заявление об уходе.

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В конце января более десятка депутатов из партии «Слуга народа» изъявили желание сложить с себя полномочия. Это доказывает тот факт, что в Киеве ведется подготовка к скорому уходу президента Украины Владимира Зеленского со своего поста. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев. Он считает, что такой исход — дело нескольких месяцев. «Все прекрасно понимают, что после ухода Владимира Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к депутатам возникнет масса вопросов. Заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться», — пояснил Андрей Золотарев в интервью youtube-каналу «Вышка». Депутат Верховной рады Александр Дубинский неделей ранее также предполагал, что массовый уход депутатов может говорить о том, что Зеленского скоро сместят. Политик заявлял, что чиновниками движет страх принимать в дальнейшем серьезные политические решения. До этого глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов подали заявление об уходе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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