Путин продолжил беседу с Карлсоном после интервью

15 февраля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, о чем говорил с Карлсоном без камер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним «демонизацию России». Разговор этот велся без камер и не под запись. «Вопросы демонизации России, связанные с еврейскими погромами в Российской империи, они должны были бы возникнуть и в ходе официальной части. Одной из тем, о которой мы с ним говорили, когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США [Энтони] Блинкен, что его прадед бежал из России от еврейских погромов», — публикует заявление Путина сайт Кремля. Президент РФ отметил, что в США и Европе постоянно пытаются демонизировать Россию. Цель этого — показать, какие «здесь живут негодяи и разбойники». Если, по словам Путина, посмотреть на суть происходивших проблем без политической подоплеки, то многое становится ясно. По данным президента РФ, прадед Блинкена в 1904 году уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит, никакой Украины там не было, если госсекретарь США говорит, что тот бежал из России. Судя по всему, Блинкен «наш человек», только зря он делает такие публичные заявления, поскольку это может привести к провалу, добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним «демонизацию России». Разговор этот велся без камер и не под запись. «Вопросы демонизации России, связанные с еврейскими погромами в Российской империи, они должны были бы возникнуть и в ходе официальной части. Одной из тем, о которой мы с ним говорили, когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США [Энтони] Блинкен, что его прадед бежал из России от еврейских погромов», — публикует заявление Путина сайт Кремля. Президент РФ отметил, что в США и Европе постоянно пытаются демонизировать Россию. Цель этого — показать, какие «здесь живут негодяи и разбойники». Если, по словам Путина, посмотреть на суть происходивших проблем без политической подоплеки, то многое становится ясно. По данным президента РФ, прадед Блинкена в 1904 году уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит, никакой Украины там не было, если госсекретарь США говорит, что тот бежал из России. Судя по всему, Блинкен «наш человек», только зря он делает такие публичные заявления, поскольку это может привести к провалу, добавил Путин.