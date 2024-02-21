Был задержан житель Читы, по предварительной информации, администратор telegram-канала, который собирал данные в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ России.
«ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины», — сказано в заявлении. Его приводит РИА Новости.
Гражданин России был пойман при попытке пересечь границу. Он хотел обратиться к США для получения политического убежища. Вероятно, мужчина вел telegram-канал, который тесно сотрудничал с СБУ. Также житель вел антироссийскую пропаганду и собирал данные о ВС РФ, рассказали в ФСБ. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье госизмена.
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