ФСБ задержала администратора telegram-канала, собиравшего данные о ВС РФ. Видео

21 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Житель Читы собирал данные о ВС РФ и передавал их Украине, рассказали в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Был задержан житель Читы, по предварительной информации, администратор telegram-канала, который собирал данные в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ России. «ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины», — сказано в заявлении. Его приводит РИА Новости. Гражданин России был пойман при попытке пересечь границу. Он хотел обратиться к США для получения политического убежища. Вероятно, мужчина вел telegram-канал, который тесно сотрудничал с СБУ. Также житель вел антироссийскую пропаганду и собирал данные о ВС РФ, рассказали в ФСБ. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье госизмена.

Был задержан житель Читы, по предварительной информации, администратор telegram-канала, который собирал данные в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ России. «ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины», — сказано в заявлении. Его приводит РИА Новости. Гражданин России был пойман при попытке пересечь границу. Он хотел обратиться к США для получения политического убежища. Вероятно, мужчина вел telegram-канал, который тесно сотрудничал с СБУ. Также житель вел антироссийскую пропаганду и собирал данные о ВС РФ, рассказали в ФСБ. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье госизмена.