ФСБ задержала администратора telegram-канала, собиравшего данные о ВС РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Житель Читы собирал данные о ВС РФ и передавал их Украине, рассказали в ФСБ Фото:

Был задержан житель Читы, по предварительной информации, администратор telegram-канала, который собирал данные в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ России.

«ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины», — сказано в заявлении. Его приводит РИА Новости.

Гражданин России был пойман при попытке пересечь границу. Он хотел обратиться к США для получения политического убежища. Вероятно, мужчина вел telegram-канал, который тесно сотрудничал с СБУ. Также житель вел антироссийскую пропаганду и собирал данные о ВС РФ, рассказали в ФСБ. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье госизмена.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Был задержан житель Читы, по предварительной информации, администратор telegram-канала, который собирал данные в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ России. «ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины», — сказано в заявлении. Его приводит РИА Новости. Гражданин России был пойман при попытке пересечь границу. Он хотел обратиться к США для получения политического убежища. Вероятно, мужчина вел telegram-канал, который тесно сотрудничал с СБУ. Также житель вел антироссийскую пропаганду и собирал данные о ВС РФ, рассказали в ФСБ. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье госизмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...