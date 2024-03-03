Мэр Ростова Алексей Логвиненко на встрече с жителями дал необычный совет женщине, которая оказалась без жилья после обрушения своего дома. В ответ на ее вопрос о помощи, мэр рекомендовал ей брать больше кредитов.
«Получите выплату от государства и погасите кредит», — приводит слова Логвиненко telegram-канал Don Mash. В ответ на это женщина задала вопрос: «А дальше?» Глава города ответил прямо: «Новый возьмете».
В дальнейшем Алексей Логвиненко отметил, что у него нет «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. Находчивые жители, услышав такую реплику, нашли таковую у себя и торжественно вручили главе своего города.
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