Мэр Ростова посоветовал женщине, потерявшей дом, брать больше кредитов. Видео

03 марта 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Алексей Логвиненко посоветовал жительнице Ростова взять кредит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Ростова Алексей Логвиненко на встрече с жителями дал необычный совет женщине, которая оказалась без жилья после обрушения своего дома. В ответ на ее вопрос о помощи, мэр рекомендовал ей брать больше кредитов. «Получите выплату от государства и погасите кредит», — приводит слова Логвиненко telegram-канал Don Mash. В ответ на это женщина задала вопрос: «А дальше?» Глава города ответил прямо: «Новый возьмете». В дальнейшем Алексей Логвиненко отметил, что у него нет «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. Находчивые жители, услышав такую реплику, нашли таковую у себя и торжественно вручили главе своего города.

Мэр Ростова Алексей Логвиненко на встрече с жителями дал необычный совет женщине, которая оказалась без жилья после обрушения своего дома. В ответ на ее вопрос о помощи, мэр рекомендовал ей брать больше кредитов. «Получите выплату от государства и погасите кредит», — приводит слова Логвиненко telegram-канал Don Mash. В ответ на это женщина задала вопрос: «А дальше?» Глава города ответил прямо: «Новый возьмете». В дальнейшем Алексей Логвиненко отметил, что у него нет «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. Находчивые жители, услышав такую реплику, нашли таковую у себя и торжественно вручили главе своего города.