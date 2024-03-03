Мэр Ростова посоветовал женщине, потерявшей дом, брать больше кредитов. Видео

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Алексей Логвиненко посоветовал жительнице Ростова взять кредит Фото:

Мэр Ростова Алексей Логвиненко на встрече с жителями дал необычный совет женщине, которая оказалась без жилья после обрушения своего дома. В ответ на ее вопрос о помощи, мэр рекомендовал ей брать больше кредитов.

«Получите выплату от государства и погасите кредит», — приводит слова Логвиненко telegram-канал Don Mash. В ответ на это женщина задала вопрос: «А дальше?» Глава города ответил прямо: «Новый возьмете».

В дальнейшем Алексей Логвиненко отметил, что у него нет «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. Находчивые жители, услышав такую реплику, нашли таковую у себя и торжественно вручили главе своего города.

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Мэр Ростова Алексей Логвиненко на встрече с жителями дал необычный совет женщине, которая оказалась без жилья после обрушения своего дома. В ответ на ее вопрос о помощи, мэр рекомендовал ей брать больше кредитов. «Получите выплату от государства и погасите кредит», — приводит слова Логвиненко telegram-канал Don Mash. В ответ на это женщина задала вопрос: «А дальше?» Глава города ответил прямо: «Новый возьмете». В дальнейшем Алексей Логвиненко отметил, что у него нет «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. Находчивые жители, услышав такую реплику, нашли таковую у себя и торжественно вручили главе своего города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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