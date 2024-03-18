В России произошел массовый сбой связи

Пользователи жалуются на сбой в работе «Мегафона»

18 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

«Мегафон» пока не комментировал ситуацию Фото: Илья Московец © URA.RU Пользователи фиксирует сбой в работе «Мегафона». Об этом сообщает сервис «Сбой.рф». «18.03: количество жалоб — 2 293 тысячи», — передает сервис. Больше всего сообщений поступает из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). В предыдущий день оператор работал стабильно. «Мегафон» сообщил, что проблемы у ряда абонементов с проводным интернетом. Специалисты устраняют неполадки, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора. Фото: скриншот сайта «Сбой.рф» / https://xn--90aqok.xn--p1ai/megafon Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи фиксирует сбой в работе «Мегафона». Об этом сообщает сервис «Сбой.рф». «18.03: количество жалоб — 2 293 тысячи», — передает сервис. Больше всего сообщений поступает из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). В предыдущий день оператор работал стабильно. «Мегафон» сообщил, что проблемы у ряда абонементов с проводным интернетом. Специалисты устраняют неполадки, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.