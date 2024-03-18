В России произошел массовый сбой связи

Пользователи жалуются на сбой в работе «Мегафона»
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«Мегафон» пока не комментировал ситуацию Фото:

Пользователи фиксирует сбой в работе «Мегафона». Об этом сообщает сервис «Сбой.рф».

«18.03: количество жалоб — 2 293 тысячи», — передает сервис. Больше всего сообщений поступает из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). В предыдущий день оператор работал стабильно.

«Мегафон» сообщил, что проблемы у ряда абонементов с проводным интернетом. Специалисты устраняют неполадки, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.

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Пользователи фиксирует сбой в работе «Мегафона». Об этом сообщает сервис «Сбой.рф». «18.03: количество жалоб — 2 293 тысячи», — передает сервис. Больше всего сообщений поступает из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). В предыдущий день оператор работал стабильно. «Мегафон» сообщил, что проблемы у ряда абонементов с проводным интернетом. Специалисты устраняют неполадки, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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