В России произошел массовый сбой связи

«Мегафон» пока не комментировал ситуацию
Пользователи фиксирует сбой в работе «Мегафона». Об этом сообщает сервис «Сбой.рф».
«18.03: количество жалоб — 2 293 тысячи», — передает сервис. Больше всего сообщений поступает из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). В предыдущий день оператор работал стабильно.
«Мегафон» сообщил, что проблемы у ряда абонементов с проводным интернетом. Специалисты устраняют неполадки, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора.
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