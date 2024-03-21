Как ни в коем случае нельзя мыть голову

Реабилитолог Агапова: мыть голову в наклоне опасно для здоровья

22 марта 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Мыть голову под наклоном нельзя людям с глаукомой, анемией и гиппотоникам Фото: Анна Майорова © URA.RU Мыть голову просто наклонившись над ванной, а не становясь под душ, опасно для здоровья. Об этом заявила тренер Международной федерации йоги София Агапова. «Слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли», — сообщила Агапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также она отметила, что такое положение при мытье головы может повысить внутриглазное давление при глаукоме, при заболевании ЛОР-органов может усилиться отек, а у людей с анемией может закружиться голова. Агапова отметила, что категорически не стоит мыть голову таким способом гипотоникам, так как у них может повыситься давление. Она считает, что мыть голову сидя или стоя, будет наиболее безопасным вариантом для всех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мыть голову просто наклонившись над ванной, а не становясь под душ, опасно для здоровья. Об этом заявила тренер Международной федерации йоги София Агапова. «Слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли», — сообщила Агапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также она отметила, что такое положение при мытье головы может повысить внутриглазное давление при глаукоме, при заболевании ЛОР-органов может усилиться отек, а у людей с анемией может закружиться голова. Агапова отметила, что категорически не стоит мыть голову таким способом гипотоникам, так как у них может повыситься давление. Она считает, что мыть голову сидя или стоя, будет наиболее безопасным вариантом для всех.