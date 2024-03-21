21 марта 2024

Как ни в коем случае нельзя мыть голову

Реабилитолог Агапова: мыть голову в наклоне опасно для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, вода, коммуналка, сантехника, жкх, душевая, душ
Мыть голову под наклоном нельзя людям с глаукомой, анемией и гиппотоникам Фото:

Мыть голову просто наклонившись над ванной, а не становясь под душ, опасно для здоровья. Об этом заявила тренер Международной федерации йоги София Агапова.

«Слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли», — сообщила Агапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также она отметила, что такое положение при мытье головы может повысить внутриглазное давление при глаукоме, при заболевании ЛОР-органов может усилиться отек, а у людей с анемией может закружиться голова.

Агапова отметила, что категорически не стоит мыть голову таким способом гипотоникам, так как у них может повыситься давление. Она считает, что мыть голову сидя или стоя, будет наиболее безопасным вариантом для всех.

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Мыть голову просто наклонившись над ванной, а не становясь под душ, опасно для здоровья. Об этом заявила тренер Международной федерации йоги София Агапова. «Слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли», — сообщила Агапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также она отметила, что такое положение при мытье головы может повысить внутриглазное давление при глаукоме, при заболевании ЛОР-органов может усилиться отек, а у людей с анемией может закружиться голова. Агапова отметила, что категорически не стоит мыть голову таким способом гипотоникам, так как у них может повыситься давление. Она считает, что мыть голову сидя или стоя, будет наиболее безопасным вариантом для всех.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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