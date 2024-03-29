В мире Украина ВСУ неожиданно снизили запросы на мобилизацию полумиллиона человек Главком ВСУ Сырский: Украина не будет мобилизовать 500 тысяч человек 29 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Александр Сырский отметил, что киевский режим надеется, что украинской армии хватит военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не будут мобилизовать полмиллиона человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. «После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тысяч — прим. URA.RU) была существенно уменьшена», — заявил Сырский. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Киевский режим надеется, что ВСУ хватит военных для участия в конфликте. Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что необходимо мобилизовать почти 500 тысяч украинцев. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что мобилизация еще 500 тысяч человек может не понадобиться, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ не будут мобилизовать полмиллиона человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. «После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тысяч — прим. URA.RU) была существенно уменьшена», — заявил Сырский. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Киевский режим надеется, что ВСУ хватит военных для участия в конфликте. Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что необходимо мобилизовать почти 500 тысяч украинцев. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что мобилизация еще 500 тысяч человек может не понадобиться, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям