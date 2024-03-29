ВСУ неожиданно снизили запросы на мобилизацию полумиллиона человек

Главком ВСУ Сырский: Украина не будет мобилизовать 500 тысяч человек
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Александр Сырский отметил, что киевский режим надеется, что украинской армии хватит военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не будут мобилизовать полмиллиона человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тысяч — прим. URA.RU) была существенно уменьшена», — заявил Сырский. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Киевский режим надеется, что ВСУ хватит военных для участия в конфликте.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что необходимо мобилизовать почти 500 тысяч украинцев. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что мобилизация еще 500 тысяч человек может не понадобиться, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая, передает телеканал 360.

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ВСУ не будут мобилизовать полмиллиона человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. «После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тысяч — прим. URA.RU) была существенно уменьшена», — заявил Сырский. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Киевский режим надеется, что ВСУ хватит военных для участия в конфликте. Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что необходимо мобилизовать почти 500 тысяч украинцев. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что мобилизация еще 500 тысяч человек может не понадобиться, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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