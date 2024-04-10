Киев отказался включать в этом году крупные фонтаны ради экономии

11 апреля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

В текущем году крупные фонтаны в центре Киева останутся выключенными в качестве меры экономии энергоресурсов. Об этом сообщила городская государственная администрация, ссылаясь на информацию от предприятия «Киевводфонд». «В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — отмечается в официальном сообщении администрации. Как уточняется, мера затронет восемь фонтанных комплексов, в том числе такие известные как «Великий», «Водяной шар», «Каскадный» и другие на площади Независимости, а также «Учредители Киева» и «Крещатик». Несмотря на прекращение их работы, за фонтанами будет сохраняться уход и техническое обслуживание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В текущем году крупные фонтаны в центре Киева останутся выключенными в качестве меры экономии энергоресурсов. Об этом сообщила городская государственная администрация, ссылаясь на информацию от предприятия «Киевводфонд». «В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — отмечается в официальном сообщении администрации. Как уточняется, мера затронет восемь фонтанных комплексов, в том числе такие известные как «Великий», «Водяной шар», «Каскадный» и другие на площади Независимости, а также «Учредители Киева» и «Крещатик». Несмотря на прекращение их работы, за фонтанами будет сохраняться уход и техническое обслуживание.