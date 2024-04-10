10 апреля 2024

Киев отказался включать в этом году крупные фонтаны ради экономии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

В текущем году крупные фонтаны в центре Киева останутся выключенными в качестве меры экономии энергоресурсов. Об этом сообщила городская государственная администрация, ссылаясь на информацию от предприятия «Киевводфонд».

«В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — отмечается в официальном сообщении администрации.

Как уточняется, мера затронет восемь фонтанных комплексов, в том числе такие известные как «Великий», «Водяной шар», «Каскадный» и другие на площади Независимости, а также «Учредители Киева» и «Крещатик». Несмотря на прекращение их работы, за фонтанами будет сохраняться уход и техническое обслуживание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В текущем году крупные фонтаны в центре Киева останутся выключенными в качестве меры экономии энергоресурсов. Об этом сообщила городская государственная администрация, ссылаясь на информацию от предприятия «Киевводфонд». «В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — отмечается в официальном сообщении администрации. Как уточняется, мера затронет восемь фонтанных комплексов, в том числе такие известные как «Великий», «Водяной шар», «Каскадный» и другие на площади Независимости, а также «Учредители Киева» и «Крещатик». Несмотря на прекращение их работы, за фонтанами будет сохраняться уход и техническое обслуживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...