Врач-ЛОР предупредил о вреде автомобильных ароматизаторов

Автомобильные ароматизаторы могут вызвать у человека мигрень и отек носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.
«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — передает слова врача «Газета.ru».
Он отметил, что резкий запах ароматизаторов может вызвать мигрень и даже отек носа из-за раздражения обонятельных рецепторов. Лесков подчеркнул, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать, особенно если водитель часто перевозит других людей.
Также опасно и спать в обнимку с мягкими игрушками, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя Центра генных дерматозов НИКИ детства, врача-дерматовенеролога Ольги Орловой, это может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.