Врач-ЛОР предупредил о вреде автомобильных ароматизаторов

Врач Лесков: автомобильные ароматизаторы наносят вред здоровью

23 апреля 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Автомобильные ароматизаторы могут вызвать у человека мигрень и отек носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — передает слова врача «Газета.ru». Он отметил, что резкий запах ароматизаторов может вызвать мигрень и даже отек носа из-за раздражения обонятельных рецепторов. Лесков подчеркнул, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать, особенно если водитель часто перевозит других людей. Также опасно и спать в обнимку с мягкими игрушками, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя Центра генных дерматозов НИКИ детства, врача-дерматовенеролога Ольги Орловой, это может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильные ароматизаторы могут вызвать у человека мигрень и отек носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — передает слова врача «Газета.ru». Он отметил, что резкий запах ароматизаторов может вызвать мигрень и даже отек носа из-за раздражения обонятельных рецепторов. Лесков подчеркнул, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать, особенно если водитель часто перевозит других людей. Также опасно и спать в обнимку с мягкими игрушками, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя Центра генных дерматозов НИКИ детства, врача-дерматовенеролога Ольги Орловой, это может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка.