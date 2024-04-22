22 апреля 2024

Врач-ЛОР предупредил о вреде автомобильных ароматизаторов

Врач Лесков: автомобильные ароматизаторы наносят вред здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
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Использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать (архивное фото) Фото:

Автомобильные ароматизаторы могут вызвать у человека мигрень и отек носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — передает слова врача «Газета.ru».

Он отметил, что резкий запах ароматизаторов может вызвать мигрень и даже отек носа из-за раздражения обонятельных рецепторов. Лесков подчеркнул, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать, особенно если водитель часто перевозит других людей.

Также опасно и спать в обнимку с мягкими игрушками, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя Центра генных дерматозов НИКИ детства, врача-дерматовенеролога Ольги Орловой, это может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка.

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Автомобильные ароматизаторы могут вызвать у человека мигрень и отек носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — передает слова врача «Газета.ru». Он отметил, что резкий запах ароматизаторов может вызвать мигрень и даже отек носа из-за раздражения обонятельных рецепторов. Лесков подчеркнул, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничивать, особенно если водитель часто перевозит других людей. Также опасно и спать в обнимку с мягкими игрушками, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя Центра генных дерматозов НИКИ детства, врача-дерматовенеролога Ольги Орловой, это может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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