Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский бегал от войны и игнорировал повестки

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды ВСУ и не являлся в военкомат по повесткам. Так экс-полковник прокомментировал ужесточение правил мобилизации в стране.
«Он [Зеленский] же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — передает ТАСС слова Прозорова. Он добавил, что, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой. Экс-полковник СБУ уточнил, что жители Украины считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского.
Верховная Рада 11 апреля приняла закон, согласно которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы. Также на Украине будет ужесточена мобилизация. По новым требованиям, призыву могут подвергнуться сотни тысяч жителей страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.