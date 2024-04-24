Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский бегал от войны и игнорировал повестки

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
По словам Прозорова, украинцы считают себя обманутыми, потому что выбрали на пост президента Зеленского Фото:

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды ВСУ и не являлся в военкомат по повесткам. Так экс-полковник прокомментировал ужесточение правил мобилизации в стране.

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«Он [Зеленский] же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — передает ТАСС слова Прозорова. Он добавил, что, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой. Экс-полковник СБУ уточнил, что жители Украины считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского.

Верховная Рада 11 апреля приняла закон, согласно которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы. Также на Украине будет ужесточена мобилизация. По новым требованиям, призыву могут подвергнуться сотни тысяч жителей страны.

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Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды ВСУ и не являлся в военкомат по повесткам. Так экс-полковник прокомментировал ужесточение правил мобилизации в стране. «Он [Зеленский] же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — передает ТАСС слова Прозорова. Он добавил, что, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой. Экс-полковник СБУ уточнил, что жители Украины считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского. Верховная Рада 11 апреля приняла закон, согласно которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы. Также на Украине будет ужесточена мобилизация. По новым требованиям, призыву могут подвергнуться сотни тысяч жителей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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