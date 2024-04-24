Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский бегал от войны и игнорировал повестки

24 апреля 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

По словам Прозорова, украинцы считают себя обманутыми, потому что выбрали на пост президента Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды ВСУ и не являлся в военкомат по повесткам. Так экс-полковник прокомментировал ужесточение правил мобилизации в стране. Новость по теме Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации: что изменится «Он [Зеленский] же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — передает ТАСС слова Прозорова. Он добавил, что, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой. Экс-полковник СБУ уточнил, что жители Украины считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского. Верховная Рада 11 апреля приняла закон, согласно которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы. Также на Украине будет ужесточена мобилизация. По новым требованиям, призыву могут подвергнуться сотни тысяч жителей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды ВСУ и не являлся в военкомат по повесткам. Так экс-полковник прокомментировал ужесточение правил мобилизации в стране. «Он [Зеленский] же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — передает ТАСС слова Прозорова. Он добавил, что, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой. Экс-полковник СБУ уточнил, что жители Украины считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского. Верховная Рада 11 апреля приняла закон, согласно которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы. Также на Украине будет ужесточена мобилизация. По новым требованиям, призыву могут подвергнуться сотни тысяч жителей страны.