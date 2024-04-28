Французы резко ответили на идею Макрона о ядерном оружии для защиты ЕС

28 апреля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Политики назвали заявление Макрона безответственным шагом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Франции политики обвинили президента Эммануэля Макрона в отказе от суверенитета и создании угрозы безопасности страны. Слова Макрона об использовании французского ядерного потенциала для защиты стран Евросоюза (ЕС) подверглись острой критике со стороны как правых, так и левых политиков. «Он отрицал, он врал. Макрон хочет разделить средства ядерного сдерживания Франции с Евросоюзом. Не дайте ему это сделать!» — написала в соцсети X (ранее Twitter — прим. URA.RU) глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Представитель этой же партии Тьери Мариани заявил, что Макрон «становится национальной опасностью». «Это совершенно безответственный шаг, который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе. Мы не намерены разжигать огонь ядерной войны ради другой страны», — сказала в интервью радио RTL глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано. Такой шаг может означать готовность Франции «включиться в ядерное планирование НАТО», говорится в комментарии от ее партии. «Объединение средств ядерного сдерживания — ложная „хорошая идея“ для обороны Европы и серьезная угроза для безопасности Франции… Глава государства не должен говорить подобное», — отметил в эфире телеканала Cnews глава избирательного списка партии «Республиканцы» Франсуа-Ксавье Беллами. Макрон в ходе беседы с французской молодежью заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Макрон высказался за необходимость начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции политики обвинили президента Эммануэля Макрона в отказе от суверенитета и создании угрозы безопасности страны. Слова Макрона об использовании французского ядерного потенциала для защиты стран Евросоюза (ЕС) подверглись острой критике со стороны как правых, так и левых политиков. «Он отрицал, он врал. Макрон хочет разделить средства ядерного сдерживания Франции с Евросоюзом. Не дайте ему это сделать!» — написала в соцсети X (ранее Twitter — прим. URA.RU) глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Представитель этой же партии Тьери Мариани заявил, что Макрон «становится национальной опасностью». «Это совершенно безответственный шаг, который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе. Мы не намерены разжигать огонь ядерной войны ради другой страны», — сказала в интервью радио RTL глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано. Такой шаг может означать готовность Франции «включиться в ядерное планирование НАТО», говорится в комментарии от ее партии. «Объединение средств ядерного сдерживания — ложная „хорошая идея“ для обороны Европы и серьезная угроза для безопасности Франции… Глава государства не должен говорить подобное», — отметил в эфире телеканала Cnews глава избирательного списка партии «Республиканцы» Франсуа-Ксавье Беллами. Макрон в ходе беседы с французской молодежью заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Макрон высказался за необходимость начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие.