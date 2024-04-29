Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в сексуальных домогательствах

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Ранее Жерара Депардье задержали во Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах Фото:

Актер Жерар Депардье освободился из полицейского участка во Франции. Об этом заявил его адвокат Кристиан Сен-Пале.

«Жерар Депардье больше не содержится в полицейском участке. Содержание под стражей в полиции окончено», — заявил Кристиан Сен-Пале. Его слова приводит телеканал BFM TV. Больше подробней не приводится.

Утром актер был задержан. Две женщины обратились к правоохранительным органам, заявив, что Депардье до них домогался во время съемок. Детали — в материале URA.RU.

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Актер Жерар Депардье освободился из полицейского участка во Франции. Об этом заявил его адвокат Кристиан Сен-Пале. «Жерар Депардье больше не содержится в полицейском участке. Содержание под стражей в полиции окончено», — заявил Кристиан Сен-Пале. Его слова приводит телеканал BFM TV. Больше подробней не приводится. Утром актер был задержан. Две женщины обратились к правоохранительным органам, заявив, что Депардье до них домогался во время съемок. Детали — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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