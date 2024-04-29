Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в сексуальных домогательствах

Ранее Жерара Депардье задержали во Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Актер Жерар Депардье освободился из полицейского участка во Франции. Об этом заявил его адвокат Кристиан Сен-Пале.
«Жерар Депардье больше не содержится в полицейском участке. Содержание под стражей в полиции окончено», — заявил Кристиан Сен-Пале. Его слова приводит телеканал
Утром актер был задержан. Две женщины обратились к правоохранительным органам, заявив, что Депардье до них домогался во время съемок. Детали — в материале URA.RU.
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