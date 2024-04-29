Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в сексуальных домогательствах

29 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Ранее Жерара Депардье задержали во Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Актер Жерар Депардье освободился из полицейского участка во Франции. Об этом заявил его адвокат Кристиан Сен-Пале. «Жерар Депардье больше не содержится в полицейском участке. Содержание под стражей в полиции окончено», — заявил Кристиан Сен-Пале. Его слова приводит телеканал BFM TV . Больше подробней не приводится. Утром актер был задержан. Две женщины обратились к правоохранительным органам, заявив, что Депардье до них домогался во время съемок. Детали — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Жерар Депардье освободился из полицейского участка во Франции. Об этом заявил его адвокат Кристиан Сен-Пале. «Жерар Депардье больше не содержится в полицейском участке. Содержание под стражей в полиции окончено», — заявил Кристиан Сен-Пале. Его слова приводит телеканал BFM TV. Больше подробней не приводится. Утром актер был задержан. Две женщины обратились к правоохранительным органам, заявив, что Депардье до них домогался во время съемок. Детали — в материале URA.RU.