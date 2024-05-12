Самолет «Москва — Гуанчжоу» экстренно посадили в Иркутске

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, боинг, авиация, хвост самолета, взлетное поле, boing
Boeing 777 экстренно сел в Иркутске, отмечает транспортная прокуратура Фото:

Самолет Boeing 777, совершавший перелет из Москвы в китайский город Гуанчжоу, экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за технической неполадки. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс „Москва-Гуанчжоу“, в связи с технической неисправностью судна», — уточнили в прокуратуре, передает РИА Новости. Причина посадки в настоящий момент уточняется. Отмечается, что пострадавших нет. Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.

На днях произошла схожая ситуация, когда самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Тогда летательный аппарат внепланово приземлился в Кирове из-за проблем с шасси.

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Самолет Boeing 777, совершавший перелет из Москвы в китайский город Гуанчжоу, экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за технической неполадки. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс „Москва-Гуанчжоу“, в связи с технической неисправностью судна», — уточнили в прокуратуре, передает РИА Новости. Причина посадки в настоящий момент уточняется. Отмечается, что пострадавших нет. Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле. На днях произошла схожая ситуация, когда самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Тогда летательный аппарат внепланово приземлился в Кирове из-за проблем с шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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