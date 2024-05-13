Путин провел личный разговор с президентом Боливии

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин поговорил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с боливийским лидером Луисом Арсе. Стороны поговорили об отношениях между государствами, торговле и энергетической сфере.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Луис Арсе в разговоре с Путиным поздравил российского лидера и граждан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны договорились продолжать развитие российско-боливийских контактов на различных уровнях.

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с боливийским лидером Луисом Арсе. Стороны поговорили об отношениях между государствами, торговле и энергетической сфере. «Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Кроме того, Луис Арсе в разговоре с Путиным поздравил российского лидера и граждан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны договорились продолжать развитие российско-боливийских контактов на различных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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