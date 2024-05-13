Политика Власть Путин провел личный разговор с президентом Боливии 13 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 + Путин поговорил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с боливийским лидером Луисом Арсе. Стороны поговорили об отношениях между государствами, торговле и энергетической сфере. «Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Кроме того, Луис Арсе в разговоре с Путиным поздравил российского лидера и граждан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны договорились продолжать развитие российско-боливийских контактов на различных уровнях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с боливийским лидером Луисом Арсе. Стороны поговорили об отношениях между государствами, торговле и энергетической сфере. «Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Кроме того, Луис Арсе в разговоре с Путиным поздравил российского лидера и граждан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны договорились продолжать развитие российско-боливийских контактов на различных уровнях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям