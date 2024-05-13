Путин провел личный разговор с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с боливийским лидером Луисом Арсе. Стороны поговорили об отношениях между государствами, торговле и энергетической сфере.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении. Оно
Кроме того, Луис Арсе в разговоре с Путиным поздравил российского лидера и граждан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны договорились продолжать развитие российско-боливийских контактов на различных уровнях.
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