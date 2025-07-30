СК разобрался с делом жителя Балашихи, отравившим свою семью

Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Балашихи, обвиняемого в отравлении членов своей семьи. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
«Следствие вменяет мужчине убийство двух человек — бабушки и друга детства, покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также мошенничество», — передает слова пресс-службы ТАСС. Кроме того, ведомством отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя завершено.
По данным следствия, осенью 2023 года обвиняемый принял решение убить своих родственников с целью личной выгоды, а также своего знакомого, испытывая зависть к его успешной жизни. Для реализации задуманного он приобрел через интернет опасные токсичные вещества. К осуществлению отравления родственников подозреваемый приступил в январе и продолжал преступную деятельность вплоть до июня 2024 года, когда был задержан правоохранительными органами.
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