СК разобрался с делом жителя Балашихи, отравившим свою семью

СК завершил уголовное дело мужчины, отравившего членов своей семьи в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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СК завершил уголовное дело 26-летнего мужчины о массовом отравлении
СК завершил уголовное дело 26-летнего мужчины о массовом отравлении Фото:

Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Балашихи, обвиняемого в отравлении членов своей семьи. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следствие вменяет мужчине убийство двух человек — бабушки и друга детства, покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также мошенничество», — передает слова пресс-службы ТАСС. Кроме того, ведомством отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя завершено.

По данным следствия, осенью 2023 года обвиняемый принял решение убить своих родственников с целью личной выгоды, а также своего знакомого, испытывая зависть к его успешной жизни. Для реализации задуманного он приобрел через интернет опасные токсичные вещества. К осуществлению отравления родственников подозреваемый приступил в январе и продолжал преступную деятельность вплоть до июня 2024 года, когда был задержан правоохранительными органами.

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Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Балашихи, обвиняемого в отравлении членов своей семьи. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. «Следствие вменяет мужчине убийство двух человек — бабушки и друга детства, покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также мошенничество», — передает слова пресс-службы ТАСС. Кроме того, ведомством отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя завершено. По данным следствия, осенью 2023 года обвиняемый принял решение убить своих родственников с целью личной выгоды, а также своего знакомого, испытывая зависть к его успешной жизни. Для реализации задуманного он приобрел через интернет опасные токсичные вещества. К осуществлению отравления родственников подозреваемый приступил в январе и продолжал преступную деятельность вплоть до июня 2024 года, когда был задержан правоохранительными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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